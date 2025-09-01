「自分にだけは関係ないと思っていた…」遺産相続トラブルを抱える方が、そう口にすることは少なくありません。生前に遺言書を残す、残してもらうことで、相続トラブルのリスクに備えることができます。本記事では、相続・遺言書の基本について一問一答形式で、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』（ワニブックスPLUS新書）より一部抜粋・再編集し解説します。

Q1. つねに相続人になれる人は誰ですか

A. 被相続人の配偶者（※）はつねに相続人になれます（民法890条）。

（※）配偶者……相続権のある配偶者とは、婚姻届の出されている配偶者を指し、

内縁関係の者には相続権はない

Q2. 民法の定める遺言書の種類について教えてください

A. 下記の［図表1］を参照してください。公正証書遺言＊1と自筆証書遺言が一般的です。

［図表1］遺言方式の種類

＊1 公正証書遺言……公証役場へ行くか、公証人に来てもらって公証人に作成してもらう遺言のこと

＊2 検認……遺言書が偽造や変造されないよう家庭裁判所がとる証拠保全手続のこと

＊3 公証人……判事、検事、法務局長、弁護士等を永年勤めた人のなかから、学識ならびに人格の高い人を法務大臣が任命する

Q3. 夫婦が共同で同一の証書で遺言を書いても有効ですか

A. 民法975条に〈遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない〉と定められています。

これは法的な権利関係が不安定、不明確になることを防ぐためです。これを「共同遺言の禁止」と呼んでいます。

したがって、夫婦が共同で同一の証書で遺言を書くと無効となります。別々の証書で同一内容の遺言をすることはまったく問題ありません。

Q4. 遺言書を作成すればどのような利点がありますか

A. 遺言がないと遺産の相続は民法の定めに従った法定相続となるので、相続人が全員で協議して分割することになります。

この遺産分割協議は、相続人同士の関係が良好でない場合、紛争を招くおそれがあります。このことから、残された家族のことを配慮しつつ愛情をもって財産の配分を決め、トラブルを予防することができるのが遺言の大きな利点といえます。

具体的な利点は次のとおりです。

（1）法定相続とは異なる配分ができる

（2）法定相続人以外の者に遺贈ができる

（3）遺産の具体的な配分方法が指定できる

（4）遺言はいつでも取り消し、書き直しができる

（5）遺言執行者を指定することにより、遺言内容が確実に実現できる

Q5. 遺言がとくに必要なケースについて教えてください

A. 法定相続による遺産分けでは自分（被相続人）の意にそぐわない場合が多々あります。

遺言をすることにより、被相続人の意思は法律が確実に実現してくれます。したがって、相続人やお世話になった人（内縁の妻等）が自分の死後、平穏に生活していくことが可能になります。

とくに、次のような場合には、是非、遺言書の作成をおすすめします。

1．子供がいない場合（すでに自分の両親も死んでいる場合）

遺言を作成しないまま自分が死ぬと、自分の兄弟姉妹にも相続権が生じます。遺言があればすべての遺産を妻（あるいは夫）に残すことが可能です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

2．内縁の妻や認知したい子供がいる場合

正式に結婚していない者や認知されていない子供には、民法では相続権が認められていないので、遺言がなければ財産を残すことができません。

3．先妻の子供と後妻の子供がいる場合

異母きょうだいは互いに快く思っていないケースが多く、相続でもめる可能性があります。それを避けるため、遺言でそれぞれの相続分を決めることができます。

4．亡くなった息子の妻の世話になっている場合

亡くなった息子の妻には相続権はありませんが、長年にわたり介護等の世話をしてくれたことに対する感謝の気持ちを示す方法として、遺言により遺産の一部を残すことができます。

5．財産を社会に役立てたいと考えている場合

自分の死後、財産を社会に役立てたいと考えている場合、遺言によりその意思を実現することができます。

6．相続人がいない場合

相続人がまったくいない場合、その財産は国庫に帰属することになりますが、遺言により世話になった知人などに財産を残すことができます。

Q6. 遺言がない場合は、遺産はどうなりますか

A. 遺言がない場合は、民法で定められた相続の割合（法定相続分）により配分されることになります。法定相続分は［図表2］のように定められています。

［図表2］法定相続分の詳細

＊1 直系尊属……実父母、養父母、祖父母等のこと

Q7. 法定相続人の範囲と順位について教えてください

A. 遺産を引き継ぐことのできる人を法定相続人といい、民法でその範囲と順位が定められています。

法定相続人の範囲と順位は、［図表3］のとおりです。

［図表3］法定相続人の範囲と順位

＊1 全血、半血……半血兄弟とは、父または母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹を指す。たとえば、被相続人に先妻と後妻がいて、それぞれに子が2名いる場合、先妻の子と後妻の子は半血兄弟となる。一方で、全血兄弟は父・母の両方を同じとする兄弟姉妹のこと。半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の二分の一になる（民法900条参照）。

Q8. 相続人になれるのはどんな人ですか。教えてください

A. ［図表4］のとおりです。

［図表4］相続人になれる人

Q9. 自筆の遺言書を発見した場合、どのような手続をとる必要がありますか

A. 民法では〈封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができない〉（1004条）と規定されており、封印された遺言書は相続人であっても開封することはできません。

自筆の遺言書を保管していた人、またはこれを発見した人は相続開始後、すみやかにこれを家庭裁判所に提出して、その検認（Q2参照）手続を請求する必要があります。

検認手続とは、遺言書の偽造、変造を防ぎ遺言書を確実に保存するための証拠保全の手続です。遺言内容の有効・無効を決める手続ではありません。

民法の定めに反して封印のある自筆の遺言書を勝手に開封してしまった場合でも、遺言書が無効となるわけではないので、すみやかに家庭裁判所で検認手続をしてください。検認手続が終了しないと、実際上、遺言執行（不動産登記や預貯金・株式等の名義変更ができませんので、遺言内容が実現できません。

なお、公正証書遺言（Q2参照）の場合は、検認手続は不要です。また、封印のない遺言書は開封してもかまいませんが、検認手続を省略することはできません。

Q10. 自筆証書遺言書保管制度について教えてください

A. 令和2（2020）年、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。この制度は、自筆で作成した遺言書を法務局に保管するものです。

おもなメリットは次のとおりです。

・遺言書の紛失、亡失、改ざんのおそれがなくなります。

・法務局職員が民法の定める遺言の方式について外形的な確認を行います。

・家庭裁判所の検認手続が不要となります。

・遺言者の死亡後、相続人などに遺言書が保管されていることを通知します。

なお、保管申請は以下のものを持参し、遺言者が法務局に出向く必要があります。

遺言書・申請書・本籍の記載のある住民票の写し（作成後3ヶ月以内）・顔写真入りの身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）・手数料3,900円など

Q11. 推定相続人と法定相続人との違いについて教えてください

A. 推定相続人とは現時点で財産の相続権があると推定される人のことです。一方、法定相続人とは、相続発生後に財産の相続権を実際にもった人のことです。

Q12. 自筆証書遺言の訂正の仕方について教えてください

A. 民法には自筆証書遺言の作成方式が決められています。全文、日付、氏名を自書し、これに押印することが規定され、また訂正の仕方についても定められています。

民法で定めている訂正の仕方は、まず変更した箇所を示し、変更した旨を付記して署名、さらに変更した箇所に押印します（訂正が生じた場合は、新たに遺言書を作成したほうが無難です）。

自筆証書遺言の文面上で加除訂正する場合の書き方は［図表5］のとおりです。

［図表5］自筆証書遺言の加除訂正

訂正の仕方

（1）訂正したい箇所に二重線を引く。

（2）二重線の真上または真下に訂正の内容を記載する。

（3）訂正した付近に押印する。

（4）遺言書の末尾などに、どこをどのように訂正したかを指示し、

署名する。

杉村政昭

ファイナンシャルプランナー

宅地建物取引士

不動産鑑定士