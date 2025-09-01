プレ幼稚園が「みじめ」な時間に…周囲と比較し、落ち込むママの葛藤｜二人育児のキロク#33【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第33話をごらんください。

入園を翌年に控え、くうちゃんの「プレ幼稚園」が始まります。マキノさんはへうくんを連れ、毎回、汗だくに…。さらに、幼稚園が大好きなくうちゃんは、「帰りたくない」と泣き始めます。

©warabeams

©warabeams

プレ幼稚園が始まった、くうちゃん。張り切っている様子が伝わってきますね。

©warabeams

©warabeams

マキノさんも くうちゃんも、プレ幼稚園を楽しんでいる様子です。ですが、0歳の赤ちゃんを連れて通うのは、容易なことではありませんね。

©warabeams

©warabeams

毎回、汗だくになりながら、プレ幼稚園に通っていた、マキノさん。ですが、周囲のママは涼しい顔をしているように見えたそうです。

©warabeams

©warabeams

毎回、汗だくになりながら、疲労困ぱいの様子のマキノさん…。「ママ友を作って、情報交換したい」と思っていましたが、とてもそんな余裕はありません。

©warabeams

周囲と比べてしまい、つい「できていない」ことに目が向いてしまうことは、多かれ少なかれありますよね。次第に、プレ幼稚園に通うことも憂うつになってしまったマキノさん…。楽しみにしていたからこそ、とてもつらかったのではないでしょうか。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

©warabeams

©warabeams

©warabeams

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

記事作成: NAKAMA

（配信元: ママリ）