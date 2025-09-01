順調にマジックを減らし2年ぶりのリーグ優勝へと突き進む阪神。そうしたなか、関西のトラ党からは「今年の阪神は2020年の“神ドラフト”様様や」という声が聞こえて来る。

【写真】ドラ1指名されたまだ初々しい佐藤輝と当時の矢野監督

2020年のドラフトで指名された選手には、佐藤輝明（1位）、伊藤将司（2位）、村上頌樹（5位）、中野拓夢（6位）、高寺望夢（7位）、石井大智（8位）と、首位を独走する今シーズンの阪神の主力選手が名を連ねている。

当時の阪神監督は矢野燿大氏で、1位の佐藤輝明を巨人、ソフトバンク、オリックスとの競合の末に引き当てた。スポーツ紙デスクが言う。

「この年のドラフトは“当たり年”で、中日の高橋宏斗、DeNAの牧秀悟、広島の栗林良吏、日本ハムの伊藤大海、楽天の早川隆久、オリックスの山下舜平大、宇田川優希など、今の球界を代表する選手がゴロゴロいる。

一方で、2020年はコロナ禍元年。緊急事態宣言により東京五輪が延期されたのをはじめ春夏の甲子園も中止となった。スカウトがほとんどチェックできない状況のなかでのドラフトだったが、例年以上に各球団とも成果があった格好です。阪神も矢野監督が競合の末、佐藤輝を引き当てたことで2位以下の指名も計画通りに進められた。

情報がないなかで佐藤輝は“遠くへ飛ばす”という一芸が認められるかたちで指名されたが、他の選手の情報がもっとあれば違ったかたちになったかもしれない。佐藤輝はとんでもない飛距離の本塁打を打ったかと思えば、何打席も連続で三振をする。それでもフルスイングを貫くスタイルなので、たとえば巨人では使い続けることはなかった可能性もある。阪神にとっても、佐藤輝にとっても最高の巡り合わせだったのではないか」

3年目で年俸857％アップも

2021年の新人王はセが37セーブ、防御率0.86の栗林良吏（広島）が手にしたが、新人特別賞として選出された5人のうち佐藤輝明、中野拓夢、伊藤将司と阪神勢が3人も選ばれている。いかにチームに貢献したかはオフの契約更改を見ればわかる。

「チーム最多の24本塁打を放った佐藤輝が163％アップの4200万円、遊撃のレギュラーに定着した中野は363％アップの3700万円、新人左腕としては江夏豊以来の2ケタ勝利（10勝8敗）となった伊藤将司も238％アップの4400万円となるなど大活躍だった」（前出・スポーツ紙デスク）

ドラフトで支配下最後の8位指名となった石井大智はルーキーイヤーで開幕一軍のキップを手にしたが、シーズンを通して一軍定着ができなかった。昇格と降格を繰り返し、18試合に登板して0勝1敗、防御率6.23だった。また、村上頌樹は一軍では登板2試合にとどまり0勝1敗、防御率は16.88だった（二軍で10勝1敗、防御率2.33を記録。最多勝、最優秀防御率、最高勝率の三冠を手にした）。

そして石井や村上も、日本一になった2023年に覚醒したのは周知の通りだ。阪神担当記者が言う。

「石井は44試合に登板して1勝1敗19H、防御率1.35。村上に至っては22試合に登板して10勝6敗1Hの成績を残し、防御率1.75で最優秀防御率のタイトルまで手にしている。村上はオフの契約更改では、球団史上最高の857％アップとなり、6700万円でサインをしている」

石井は翌年も安定した成績を残し、今年は連続試合無失点記録の日本記録を更新する活躍を見せている。

2018年は1位を2回外して近本を指名

2020年のドラフトでは唯一の高卒ルーキーだった7位の高寺望夢は、5年目の今年になって初の開幕一軍入りを果たした。DeNA戦（5月13日）では起死回生の初ホームランを放って引き分けに持ち込むなどチームに貢献。一軍に定着している。

今年の阪神の快進撃は“神ドラフト”のお陰なのはたしかだ。実はそれ以外にも、矢野監督が在籍した4年間のドラフトで獲得した選手の活躍が目立つ。2018年のドラフトでは1位指名した藤原恭大（ロッテ）を抽選で外し、さらに辰巳涼介（楽天）を外して獲得したのが近本光司。2巡目で小幡竜平、3巡目で木浪聖也、6巡目で湯浅京己を指名。2019年には3位で及川雅貴を獲得している。2020年の神ドラフトを経て、2021年には3位で桐敷拓馬、4位で前川右京を獲得しているのだ。阪神OBが言う。

「抽選を2回も外した後に近本が指名できているし、4球団競合で佐藤輝を引き当てている。“持っている”矢野監督に感謝しないといけない。3〜4年前のドラフトで獲った選手が主力になるのは当然と言えば当然だが、もともと競合を避けて隠し玉を1位にしてきた阪神はドラフト下手で有名だった。

大山悠輔や坂本誠志郎を指名した金本知憲監督の頃から改善されてきたが、ドラフトで獲得した生え抜き中心にチーム作りをするというブレない編成方針と調査力の向上が実を結んだと言える」

昨オフは大山がFA宣言して残留したが、このオフはFA権を取得した近本の動向が気になる。残留濃厚とされるが、ドラフト戦略が成功しつつある阪神が常勝球団となれるかが注目される。