◇プレミアリーグ第3節 クリスタルパレス3―0アストンビラ（2025年8月31日 バーミンガム）

米国遠征に臨む日本代表に追加招集されたMF鎌田大地が、8月31日に行われた敵地のアストンビラ戦で2得点に絡み、チームを今季リーグ戦初白星に導いた。

右膝負傷から復帰2戦目となった29歳は、先発で今季プレミアーグ初出場。0―0の前半20分、スルーパスに抜け出すと、ペナルティーエリア内でゴールに向かって前進したところでGKに倒されPKを獲得した。そのPKをFWマテタが決め、リードに成功。鎌田は後半23分にも敵陣左サイドでクリアボールを受けようとした相手選手にプレッシャーをかけ、こぼれ球を拾ったDFグエイがチーム2点目をマーク。ホームのリーグ戦で19試合無敗を維持していたアストンビラの連続不敗記録を終わらせた。

グラスナー監督は「素晴らしい夜だった。相手は良い立ち上がりを見せたが、その後はわれわれがコントロールし、素晴らしいPKを獲得し、良いビルドアップもできた」と評価。チームはPK戦の末にリバプールに勝利した8月10日のFAコミュニティーシールド杯を皮切りにシーズンが開幕してから6試合無敗で、「素晴らしいスタートを切ることができた。順調に進んでいる」とした。

鎌田はFAコミュニティーシールド杯で右膝を負傷したが、28日の欧州カンファレンスリーグ予選プレーオフ第2戦フレドリクスタ戦で4戦ぶりに復帰。この日も後半41分まで出場し、メキシコと米国と対戦する森保ジャパンへの追加招集が1日に発表された。