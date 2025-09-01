「Snow Man」の渡辺翔太（32）は1日、この日大阪・心斎橋にオープンしたクリスタルジュエリーのブランド「SWAROVSKI（スワロフスキー）」のオープニングイベントにアンバサダーとして登場した。

素肌に真っ黒のスーツを身にまとって野性味たっぷり。首回りには華やかなネックレス、右手人差し指には大きな指輪がキラキラ。計25万円相当のクリスタルジュエリーをつけて「秋らしいカラーのジュエリー。クリスタルのカットがいろいろ違う形で反射がきれいですごく気分が上がる。ピカピカです」と超ご機嫌モード。新店舗についても「1階がブルー、2階がイエローで3階がピンク。全てのフロアが別世界です」と目を輝かせた。

一方、コンサートなどで「年に1回、2回は来る」という大阪には「ファンの皆さんがエネルギッシュでパワーがある。パワフルな街」と評しながら、多くの学校などで新学期を迎えた9月1日の節目の日を「朝、大阪の街を見てみました。夏休みも終わって現実に戻る学生さんらがいて…。朝の大阪の会社員の方、目が死んでましたね。きょうはボクが知ってるエネルギッシュではなかった。秋を感じました。ボクらがエネルギーを与える存在にならないと」と笑いを誘った。

連日35度超えの日が続くが「○○の秋といえば？」との問いに、渡辺は「オフの秋」と即答した。「今年はホント、働きました」とニヤリ。「休みも大事な時間です。少し休みがほしい。でも現実は…」とアイドルとしてまだまだ多忙な日は続く。いつもは会社、スタッフが用意してくれた行程で海外へ行くが、チケットの手配や宿泊の予約などを自分でこなし「自分1人で海外へ」と熱望。「時間があれば？」との問いには「最近、江戸川の実家に帰ってないんで、家族と食事にでも行ければ」と直近の希望を語っていた。