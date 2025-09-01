大人も子どもも楽しめる！モロゾフのハロウィーン限定商品が9月1日から販売開始
くろねこのクローニャなど人気キャラクターにも会えるモロゾフのハロウィーン限定商品が今年も発売される。「食べてからも楽しい」クッキー缶やポーチも魅力だ。
販売店舗：全国のモロゾフ店舗 ※店舗により取扱いがない場合がある。
販売期間：2025年9月1日(月)〜10月31日(金)
■ラインナップを紹介
★NEW★ハロウィーン ミルクチョコレート(207グラム入)
価格：1080円
ハロウィーンのキャラクターたちが描かれたかわいいパッケージに、ミルクチョコレートを詰め合わせている。おばけ、猫、魔女が描かれた個包装がハロウィーンを一層盛り上げる。この時期だけのうれしいボリューム感だ。
★RENEWAL★ハロウィーンナイト(19個入)
価格：1188円
箱の窓を開けながら、お菓子を取り出して楽しむ遊び心いっぱいの商品。くろねこのクローニャが落としてしまったクッキーを、一緒に探すストーリーが隠されている。
★RENEWAL★ミートントリート ポーチ(シルバー)(11個入)
価格：990円
クローニャのシルエットがかわいいポーチが、今年はメタリックのシルバーカラーで登場。ミルクチョコレート、クランチチョコレート、キャンディを詰め合わせている。
★RENEWAL★ミートントリート ポーチ(ブラック)(11個入)
価格：1045円
ふわふわ素材のクローニャのポーチにミルクチョコレートとキャンディを詰め合わせている。
ハロウィーンサプライズ(チョコレート)(8個入)
価格：702円
ハロウィーン限定デザインの丸い缶にミルクチョコレートとクランチチョコレートを詰め合わせている。
ハロウィーンサプライズ(クッキー)(13個入)
価格：756円
ハロウィーンキャラクターのかたちが楽しいクッキー缶。さくさく食感のバタークッキーと、リッチな味わいのチョコレートクッキーを詰め合わせている。
ハロウィーンサプライズ(ファヤージュ)(6個入)
価格：702円
ハロウィーン限定デザインのスクエア缶に、2種類の味わいが楽しめるファヤージュを詰め合わせている。
ハロウィーン ファヤージュ(12個入)
価格：1188円
秋の土産にもぴったりな、ハロウィーン限定デザインの缶入りファヤージュだ。
ジャック オ ランターン(11個入)
価格：756円
ハロウィーンの季節にぴったりのジャック オ ランターンの容器にチョコレート、クランチチョコレート、バタークッキー、キャンディを詰め合わせている。
クローニャ ランターン(7個入)
価格：810円
くろねこのクローニャの顔の容器にミルクチョコレートとクランチチョコレートを詰め合わせている。
トリック オア トリート
1袋 価格：各378円
3袋 価格：1080円
チョコレートやキャンディ、チョコレートクッキー、バタークッキーなどをそれぞれ詰め合わせている。ハロウィーンデザインの個包装や、くろねこ型やかぼちゃ型のかわいいクッキーが、ハロウィーンを一層盛り上げる。どれでも3袋で1080円！ちょっとしたプレゼントにもぴったりだ。
■担当者に聞く！モロゾフのハロウィーン商品に込められた想い
――モロゾフのハロウィーン商品を展開するにあたって、どのような狙いがあったのでしょうか？
49年前の1976年に、初めてハロウィーン商品を発売しました。ご自分用に購入いただいたり、ちょっとしたプレゼントとして贈ったりと、日常生活にハロウィーンを取り入れて楽しんでいただきたいと思っております。
――なかでもイチオシの商品があれば教えてください。
ミートントリート ポーチには、黒猫のクローニャの形で“もふもふ”な触り心地が特徴のブラックと、今年の限定デザインで、きらきらのメタリックシルバーに猫の刺しゅうが施されたシルバーの2種類が登場します。食べたあともポーチとしてお子さまから大人の方まで幅広くお楽しみいただけます。
また、箱の窓を開けながら、お菓子を取り出して楽しむ遊び心いっぱいの商品「ハロウィーンナイト」には、くろねこのクローニャが落としてしまったクッキーを、一緒に探すストーリーが隠されています。
――商品開発で苦労した点を教えてください。
ハロウィーンの楽しみ方は年々変化してきており、その時代のニーズに合った商品を企画することに苦労しています。ご自身で使用されるものや、お友達とのパーティなどで使っていただけるものなど、それぞれの需要に対応できるよう毎年ラインナップを見直しています。また、少しずつ変化をもたらせられるような工夫を施すことで、長年愛されるような商品を出すことができればと思っております。
――くろねこのクローニャがとてもかわいいですが、ハロウィンシーズン限定のキャラクターでしょうか。クローニャのエピソードがあれば教えてください。
くろねこのクローニャは、ハロウィーン限定のキャラクターとして登場します。ハロウィーンが大好きで、ちょっぴりいたずら好きなクローニャ。ある商品のパッケージではいたずらを仕掛けている姿が描かれていたり…。猫を飼われている方から「うちの子とそっくり！」というお声をいただくなど、毎年多くのお客様にお楽しみいただいております。
――読者・ユーザーへのメッセージがあればお願いします。
モロゾフの商品を通して、イベントがより一層楽しい時間となればうれしく思います。ぜひ、素敵なハロウィーンの日をお過ごしください。
まだ夏の暑さは続くが、一足早く楽しいハロウィーン商品に胸を躍らせよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
