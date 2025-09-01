Éã¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥à²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²á¤¤ç¤¦¤À¤¤4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×
¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÁÄ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢(79)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¹â¹»À¸¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£²¬Éñ°á(17)¤¬à¤¤ç¤¦¤À¤¤4¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¤Î´ú´ÏÅ¹¡Ö¥«¥ë¥Ð¥ó ¥¯¥é¥¤¥ó¸¶½É¡×(Åìµþ½ÂÃ«¶è)¤Î½ÐÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¡ÖCalvinKlein¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿ÆâÁõ¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬ÊÂ¤ó¤À4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Ä¹»Ð¤ÎÅ·æÆ°¦(23)¡¢·»¤ÎÆ£²¬¿¿°Ò¿Í(21)¡¢¼¡»Ð¤ÎÅ·æÆÅ·²»(20)¤È¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢åºÎï¤ÊµÓ¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£