「知らない人が家にいる…」見知らぬ子からのSOS！よそのお宅のインターホンを押すと出てきたのは!?【作者に聞いた】
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さんは、仕事の帰り道で見ず知らずの男の子から「ボク怖いの」と助けを求められた。そのときの状況はというと、時刻は昼の2時半。場所は田んぼが広がるのどかな住宅地で、ほかに通行人なし。小学校低学年と思われる男子児童は、自転車で帰宅中のヨカさんをわざわざ呼び止め、勇気を出して助けを求めてきたのだ。一体、男の子の身に何が起こったのか？ヨカさんに、このエピソードについて詳しく話を聞いてみた。
本作「あなたならどうする？」は作者のヨカさんが、小学生の男の子に助けを求められた実話を描いた作品。誰もいないはずの家の駐車場に見慣れない車が停まっている状況から、「知らない人が家にいるのかも」と泣き出す男の子。ヨカさんは迷わず男の子の家へと向かい、そこにいたのは…。
声をかけてきた男の子は「全く面識のない子でした」とヨカさんは話す。初めて知らない小学生に助けを求められた経験から、「子供はこんなことでも不安になったり、怖いと感じるんだな」と、改めて気づかされたという。困ったときに誰かに頼る男の子の勇気もまた、称賛に値する。「自分は困ってもひとりでなんとかしようとしたり、親が帰って来るまで外で待ってたりするタイプだったので、ちゃんと大人を頼って声を掛けてくれた勇気に感動しました」と、ヨカさんは語る。
しかし、さすがのヨカさんもインターホンを押す瞬間は「直前になってドギマギしてきました」と打ち明ける。冷静を装いつつも、「もし誰か出てきたら、なんて話を切り出そうか？」と内心は不安だったそう。そして、誰もいないはずの家から人が出てきたときは「ビビりまくりました(汗)」と明かす。幸い、家から出てきたのは男の子のお姉さんで、事件性もなく一件落着。
男の子は「知らない大人を巻き込んだのに何ごともなくて怒られるかも…」と、申し訳なさそうな表情を浮かべていたが、ヨカさんは「そんなの全然気にしなくていいからね!! 何かあったときのほうが困るんだからね!!」と優しくフォローして、その場をあとにした。
ヨカさんのように、困っている子供に助けを求められたら、勇気ある行動をとれるだろうか。あなたならどうする？
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
