熱烈な鉄道ファンとして知られるお笑いコンビ「中川家」の礼二（53）が1日、2年3カ月ぶりに自身のインスタグラムを更新。JR九州の観光列車「特急あそぼーい！」に乗車したことを伝えた。

「特急あそぼーい！」は、熊本駅と阿蘇・宮地駅を結ぶ特急列車。“走るおもちゃ箱”をコンセプトに、木製のボールプールや絵本コーナーなど、親子で楽しめる車両となっている。

礼二は「久しぶりの投稿です、、」と書き出し、「九州新幹線つばめで熊本へ！」と報告。「そして、特急あそぼーい！に乗って阿蘇に行きました！」と、親子で楽しむ様子を公開した。

この投稿にフォロワーからは「礼ちゃん！待ってました」「礼二さんインスタ忘れてなかった！」「わー！嬉しいです！」などの声が。

他に「息子さん大きくなってて感動しちゃいます」「礼二さん、最高なご家族旅写真ありがとうございます」「息子さんとのペアルックが可愛いです」「電車旅、息子さんも喜んでいらっしゃる様子が伝わります」などのコメントも寄せられた。

礼二は2009年4月に一般女性と結婚。同年11月に第1子となる長女が誕生、19年9月には第2子長男が誕生したことを、ラジオ番組の生放送で報告した。