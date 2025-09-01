くすみカラーで、音も装着も、スマートに【ソニー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
騒がしい世界に、静寂と音楽を【ソニー】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！
ソニーのワイヤレスイヤホンは、左右に搭載されたマイクを最適に制御し、騒音を打ち消す逆位相の音を高精度に生成することで、電車やバス、街中やカフェなどの騒がしい環境でも、音楽に深く没入できる高性能ノイズキャンセリングを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
音質面では、高音から低音までバランスが良く、特にボーカルや楽器の音を自然でクリアに再現。ソニー独自の「DSEE」技術により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当まで補完し、ストリーミングやBluetooth再生でも広がりのあるサウンドを楽しめる。
本体とケースはコンパクトに設計され、耳からの出っ張りを抑えたスマートな装着スタイルを実現。長時間の使用でも疲れにくく、快適なリスニング体験を提供する。カラーはトレンドのくすみ系ラベンダー・セージグリーンに、定番のホワイト・ブラックを加えた4色展開。ファッションとの相性も抜群。
ノイズキャンセリングON時で最長7.5時間、ケース充電込みで合計最長15時間の再生が可能。さらに、10分の充電で約60分再生できるクイック充電にも対応。IPX4の防滴性能も備えており、突然の雨や汗にも安心して使える。
通話機能も充実しており、スマートフォンやPCでのハンズフリー通話に対応。ノイズサプレッションと風切り音低減構造により、騒がしい環境でも発話者の声をクリアに届ける高い通話性能を実現している。
