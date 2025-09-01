Æü¥Æ¥ì¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤ë24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¡×´°Áö¤Î²£»³Íµ¤ä7²¯Ä¶Êç¶â¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×
¡¡8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡Ê30Æü¸å6¡¦30¡Á31Æü¸å8¡¦54¡Ë¤ÇÈÖÁÈ½ªÈ×¡ÖPART10¡×¡Ê31Æü¸å7¡¦00¡Á8¡¦54¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬19¡¦5¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¡Ê26»þ´Ö24Ê¬¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÀ¤ÂÓ11¡¦0¡ó¡¢¸Ä¿Í6¡¦6¡ó¡¢¥³¥¢4¡¦2¡ó¡£ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢Æ±¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ËÜÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶ÉÁí¹çÊÔÀ®¥»¥ó¥¿¡¼ÉôÄ¹¤ÎÂç°æ½¨°ì»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¸á¸å8»þ45Ê¬¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿25¡¦4¡ó¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×²£»³Íµ¤¬Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¯¡¢Äï¤¿¤Á¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é»Ò¶¡¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ÌÜÅªÊÌÊç¶â¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Ë¤ÏÈÖÁÈ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁí³Û7²¯40Ëü8600±ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç°æ»á¤Ï´°Áö¤·¤¿²£»³¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡Ù¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç7²¯40Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£¡Ö¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊç¶â¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÁ±°Õ¤ò¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤ËÉ¬Í×¤Ê·Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÍèÇ¯¤â¡¢»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤ë24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£