¶áÆ£½ÕºÚ¡Ö¤º¤Ã¤È¹¬¤»¡×K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥ÖËþµÊ¡¡Á´ÎÏ¥¸¥ã¥ó¥×»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£30Æü¡¢31Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTWICE¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡ÖTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR IN JAPAN¡¡¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¹¬¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMOMO¤äSANA¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²ñ¾ìÁ°¤Ç³Ú¤·¤²¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥¤¥«¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥á¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¡ÖÎÙ¤Î¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡×¡Ö³äË£¤è¤·ÅÄ¤µ¤ó¡×¡Ö¤¸¤â¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤¢¤²¤Æ¤¿¡×¡ÖShinShin¤µ¤ó¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂÎ¤âÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤¯¤ß¤Á¤ã¤ó¤Õ¤æ¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆTWICE¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤à½ÕºÚ¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö½ÕºÚ¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à½ÕºÚ¤µ¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×À¨¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£