東北日本海側北部では、暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。２日朝から夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北・全国の今後の天気

［気象概況］

１日から２日にかけて、低気圧が日本海北部から千島近海に進み、低気圧からのびる前線が日本海を南下するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

［雨の予想］

１日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ５０ミリ

東北太平洋側 ３０ミリ

１日６時から２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １００ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ

その後、２日６時から３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １２０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、２日朝から夜遅くにかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、１日昼過ぎから２日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2140379?display=1