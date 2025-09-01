©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

クラフトビールブランドの「ＣｈａＲＡＦＴ ＢＥＥＲ（キャラフトビール）」は、人気アニメ「おそ松さん」とのコラボレーション商品を発表し、四男の「一松」には、前橋市の「ＴＥＮＧＯＯＤ ＢＥＥＲ」が選ばれました。

キャラフトビールは、漫画やアニメなどの作品の世界観をクラフトビールで表現するブランドで、全国およそ９００カ所の醸造所から各作品やキャラクターに合ったビールを厳選しコラボレーションを行っています。

今回は人気アニメ「おそ松さん」とのコラボが実現し、「今日はちょっぴり大人気分。６つ子が選ぶ、こだわりの一杯」をコンセプトに、６つ子それぞれの個性を反映したビールと、６つ子全員での乾杯をイメージしたあわせて７種類のビールをセレクトしています。

このうち、四男の「一松」には、前橋市の「ＴＥＮＧＯＯＤ ＢＥＥＲ」の「サワーエール」が選ばれました。天然レモンのような角の取れた酸味と、優しいアルコール度数で気軽に楽しめる味わいが特徴で、「一見近づきがたいのに、実はマイルド」である様子を表現しているということです。

商品の予約はキャラフトビールの公式通販サイトで３日まで受け付け、今月下旬に発売予定です。