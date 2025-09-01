「小栗さん夫婦は、お子さんが乗ったベビーカーを押しながら、和気あいあいと話していました」（居合わせた人）

8月下旬、羽田空港の国際線出口から姿をあらわしたのは、俳優・小栗旬とその妻で女優・山田優。小栗は帽子とサングラスを着用しているものの、比較的ラフな格好で、山田は麦わらのハットを目深に被りマスク姿だったが、水色に染めた個性的な髪が目立っていた。

この日、小栗は一家の大黒柱の責務を全うしたようだ。

「小栗さんは家族でハワイに行っていましたね。現地で行きつけのホテルに宿泊していました。高いですが、申し込んでおけばイルカと泳げるオプションがあるので、子供たちは大喜びなホテルです。小栗さん夫妻にとって、ハワイは結婚式を挙げた思い出の場所でもありますし、家族にご褒美といったところだったと思います」（芸能事務所関係者）

6月に公開された小栗主演の映画『フロントライン』は大ヒット。10月以降にはNetflix配信ドラマ『匿名の恋人たち』や『ガス人間』、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』など待機作が目白押しで、俳優として第一線で活躍するなか、普段は所属事務所のトライストーン・エンタテイメントの代表取締役社長をつとめている。

「小栗さんは俳優業と社長業の二足のわらじ。今年4月には、同じ事務所に所属している“弟分”田中圭さんの不倫騒動があったので大忙しでした。当然、違約金問題もありましたし、関係先に『ご迷惑をおかけしてすみません』と挨拶回りをしていたそうです。ただ、小栗さんも会社の創成期から一緒の田中さんに強く言えないため、田中さんはポーカーなんかに興じられるのでしょう。小栗さんとしてはさっさとこの問題を一段落させて、自身の目標である俳優の組合創設に向けて舵を切りたいところでしょう」（芸能記者）

本誌は7月下旬にも小栗の家族旅行をキャッチしていた。

「沖縄旅行は山田さんの里帰り目的でした。孫4人の顔を見せに行っていたんです。小栗さんの仕事の都合上、数日間しか滞在できなかったそうです」（前出・芸能事務所関係者）

親孝行を果たし帰路につく小栗一家。居合わせた乗客がその際の様子を語る。

「那覇空港で山田さんを見かけたとき驚きました。サングラスで顔を隠していたものの、飛び抜けてスタイルが良く、真っ赤なタンクトップに金髪、麦わら帽子できめて、ひときわ目立っていましたから。

逆に小栗さんは、オーバーサイズの黒い服にバケットハットを深くかぶり、マスク着用していたので“オーラなし”で周囲に溶け込んでいました。大きなトートバッグを肩にかけ、両手に荷物を持ってちょこちょこ動き回り、子供達の世話に奔走する姿は一見どこにでもいる普通のお父さんでした。周囲に目を配りながら、お土産屋さんでおかしを買ってあげたりしていました」

機内ではこんなシーンも。

「小栗さん家族はファーストクラスでもなく一般席に座ってました。離陸し、安全ベルト着用サインが消えると、山田さんはシャーベットのようなものを食べながらお子さんと喋っていましたが、小栗さんは疲れていたのか、漫画の単行本を読みながら寝落ちしていました」（別の居合わせた客）

貴重なオフを“家族サービス”で使い切ったパパの背中は大きかった。