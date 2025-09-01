ディズニーデザインのハロウィン限定焼き菓子出た今年はヴィランズのトートバッグ付きも。

銀座コージーコーナーは、2025年9月1日から全国の店舗とオンラインショップでディズニーデザインのハロウィン限定焼菓子を販売します。

贈り物にもぴったりなデザインとラインアップ

「ヴィランズ」のダークな世界観を表現したアソート2種と、「ミッキー＆フレンズ」のハッピーな雰囲気のパーティーボックス1種が登場します。

・＜ディズニー＞ヴィランズトートバッグ（10個入）

『リトル・マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハデス、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『ライオン・キング』のスカーがプリントされたクッキーと、かぼちゃのクッキー、マドレーヌのアソートです。

「ディズニーヴィランズ」のダークな世界観をデザインしたバッグがセットになっています。オリジナルのチャームがついていて、ランチやちょっとしたお出かけの時にも便利です。

バッグのサイズは幅18センチ×高さ20センチ（持ち手含まず）×マチ8センチ。価格は1760円です。

・＜ディズニー＞ヴィランズブックBOX（8個入）

『リトル・マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハデス、『ライオン・キング』のスカーをプリントしたクッキーとマドレーヌの詰め合わせです。

魔術書をイメージしたブック形ボックスは、「ディズニーヴィランズ」の世界観がクラシカルに表現された、インテリアとして飾るのにもぴったりのデザインです。

価格は1760円。

・＜ディズニー＞ハロウィンパーティーボックス（14個入）

お花形のフルーリマドレーヌと、ミッキーマウスやミニーマウスをプリントしたクッキーなどが入ったバラエティ豊かなアソートです。

仮装してハロウィンを楽しむ「ミッキー＆フレンズ」をデザインしたボックスは、フタを外すと身箱が花びらのように開く仕組みで、パーティーなどの際にみんなでシェアして楽しむことができます。中面のイラストの中にミッキーマウス型のマークが隠れているので、探してみるのも楽しそう。

価格は1296円です。はちみつを使用している商品があります。一歳未満の乳児には食べさせないでください。

なお、福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

商品の詳細は、公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込みです。

（C）Disney

東京バーゲンマニア編集部