俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３３話が８月３１日に放送され、世帯平均視聴率８・２％を記録したことが１日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の９・２％から１ポイント減。個人視聴率は４・６％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３３話は「打壊演太女功徳（うちこわしえんためのくどく）」。打ちこわしが発生し、蔦重（横浜流星）は、意次（渡辺謙）のもとを訪れ、ある策を進言する。一橋邸では治済（生田斗真）が定信（井上祐貴）に、正式な老中就任を告げるが…という展開だった。

今回は歌手の新浜レオンが大河初出演。江戸浄瑠璃（三味線と節を付けた語りによる劇場音楽）の流派の一つである「富本節」の太夫（語り手）である富本斎宮太夫（いつきだゆう）役で、劇中でも美声を響かせた。昨年、念願だったＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した新浜。自身のインスタグラムでもりりしいちょんまげ姿をアップし、フォロワーから「かっこよすぎてみとレオン〜」「富本斎宮太夫のカリスマ性を感じ、存在感と歌唱に、釘（くぎ）付けに」「このキリッとした俳優さんは誰かしらって思った方がたくさんいたと思います」「全く違和感ない想像以上のすばらしい演技に脱帽」「激アツ痺（しび）レオン」「素敵な歌声でぴったりな役」などの声が寄せられていた。