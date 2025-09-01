フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が1日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサーとの2ショットを披露した。

今年4月に第2子長女の出産を報告した新井は、「まきちゃんとお互いに2人目の子がうまれてから初めて会いました ぷくぷくで可愛い男の子〜」と書き出し、同世代のフリーアナウンサー・早川茉希との2ショットを投稿。

早川も今年2月に第2子となる男児を出産したことを明かしている。ママ友トークに花が咲いたようで、新井は「あるあるがたくさん飛び出してきて楽しかったな センシティブになっている上の子にできるだけ気を遣ってあげたいよね、だとか、ポジティブ言葉を使っていきたいよね、だとか、お受験どうする！？なんかもあり、トークテーマが絶えませんでした」とつづった。

2枚目には、屋外でのピースショットも公開。「ほんの数時間でしたが、素敵な人と素敵な場所にいられる幸せを噛み締めた…！！六本木も久しぶりで嬉しくて記念撮影しちゃいました笑 こちらは子連れの方も多くて居心地がいいので、また行きたいです」と記した。