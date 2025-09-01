郷ひろみ、92歳迎えた母と“顔出し”親子2ショット「わぁー美人のお母さん」「お若くてお綺麗」「そっくりの笑顔」「やっぱりお二人似てますね」 誕生日を祝福
歌手の郷ひろみ（69）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。「ちょっと日が過ぎてしまったけど、おふくろのバースデーをお祝いしたよ！」「#happybirthday」と報告し、母親（92）との“顔出し”親子2ショット写真を公開した。
【写真】「わぁー美人のお母さん」「似てますね」92歳を迎えた母親との“顔出し”2ショット披露の郷ひろみ
92歳を迎えた母は「めちゃくちゃ元気だよ」と郷。写真では、ネックレスやコサージュを付けおしゃれをした母の肩を抱き、親子そろってはじけるような笑顔を見せている。
「こうやって毎年みんなで祝える事はありがたいよねぇ」と感謝し、「いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ」と願いを込めた。
コメント欄には「お母様お誕生日おめでとうございます」「とってもお若くてお綺麗ですね」「わぁー美人のお母さん」「やっぱりお二人似てますね」「そっくりの笑顔素敵です」「仲良し親子のツーショットは、幸せいっぱいオーラがでています」「幸せのお裾分け ありがとうございます」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
