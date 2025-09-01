稲垣貴子（新井貴子）、8年所属の事務所退所し独立 夫はラグビー日本代表“笑わない男”稲垣啓太
モデルの稲垣貴子（新井貴子、34）が9月1日、自身のインスタグラムを更新。所属していた事務所を退所し、独立することを報告した。
【写真】「ずっーとみていたくなります」“ラブラブ”新井貴子＆稲垣啓太の夫婦ショット
投稿で「ご報告です。この度、8年間お世話になったDonna modelsを退所いたしました」と報告。「在籍中は多くの経験と学びをいただき、数え切れないほどの貴重な出会いに恵まれました。常に支えてくださったチームの皆さんには心から感謝しています：」と感謝をつづった。
「9月からは独立し、新たな一歩を踏み出すこととなりました。これまでの経験を糧に、活動の幅を広げ、成長した姿をお見せできるよう努めてまいります」「今後も一つひとつのご縁を大切にしながら、真摯に取り組んでまいりますので、変わらぬご支援を賜れますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。
稲垣は1990年生まれ、大阪府出身。『第44回ミス日本コンテスト』で、グランプリを受賞。夫は埼玉パナソニックワイルドナイツ所属のラグビー選手・稲垣啓太（35）。2023年、芸名を「新井貴子」から「稲垣貴子」に改名すると報告した。
【写真】「ずっーとみていたくなります」“ラブラブ”新井貴子＆稲垣啓太の夫婦ショット
投稿で「ご報告です。この度、8年間お世話になったDonna modelsを退所いたしました」と報告。「在籍中は多くの経験と学びをいただき、数え切れないほどの貴重な出会いに恵まれました。常に支えてくださったチームの皆さんには心から感謝しています：」と感謝をつづった。
稲垣は1990年生まれ、大阪府出身。『第44回ミス日本コンテスト』で、グランプリを受賞。夫は埼玉パナソニックワイルドナイツ所属のラグビー選手・稲垣啓太（35）。2023年、芸名を「新井貴子」から「稲垣貴子」に改名すると報告した。