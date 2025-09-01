元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。「ヨアジョン」と呼ばれるフローズンヨーグルトを楽しむ様子を投稿しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「念願のヨアジョン」「美味しすぎた絶対また食べる」 カラフルスイーツに大満足





投稿では、「念願のヨアジョン！！ 美味しすぎた絶対また食べる」とコメントしています。写真からは、カラフルなカップに入ったフルーツやフローズンヨーグルトが盛り付けられた鮮やかなスイーツを手に持つ希空さんの姿が確認できます。

希空さんは白いトップスに黒のボトムスを身につけ、白いバッグを肩にかけた姿で登場。写真の背景には楽しい装飾が描かれた壁があり、明るい雰囲気の中でスイーツを堪能している様子です。







別のカットでは、チョコレートとバナナ、マスカットがトッピングされたフローズンヨーグルトを手に持ち、温かみのある照明の中でポーズを取る希空さんの表情も確認できます。

希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月1日・10時40分現在、フォロワーが115万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】