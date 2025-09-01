「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 トゲのある植物 「ごみの山の底に潜んでいると手に刺さることがあるので、わかりやすく置いておいてくれると清掃員は嬉しいです！」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「夏は夏みかん、バラ類、ブーゲンビリア等、トゲのある植物が多いので、よくトゲに注意という貼り紙をしてくれる方がいて、とても助かります！」と投稿。







続けて、「ごみの山の底に潜んでいると手に刺さることがあるので、わかりやすく置いておいてくれると清掃員は嬉しいです！」と呼びかけました。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】