　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.70　7.97　6.38　7.22
1MO　9.80　7.68　7.72　7.13
3MO　9.65　7.47　7.99　7.50
6MO　9.64　7.39　8.40　7.68
9MO　9.63　7.37　8.63　7.83
1YR　9.64　7.43　8.85　8.00

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.08　8.38　7.82
1MO　8.32　8.42　7.61
3MO　8.84　8.59　7.64
6MO　9.21　8.86　7.80
9MO　9.45　9.09　7.93
1YR　9.61　9.30　8.03
東京時間09:55現在　参考値

ドル円は金曜日の米雇用統計をにらんで短期ボラが高めの推移。