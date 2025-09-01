通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.70 7.97 6.38 7.22
1MO 9.80 7.68 7.72 7.13
3MO 9.65 7.47 7.99 7.50
6MO 9.64 7.39 8.40 7.68
9MO 9.63 7.37 8.63 7.83
1YR 9.64 7.43 8.85 8.00
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.08 8.38 7.82
1MO 8.32 8.42 7.61
3MO 8.84 8.59 7.64
6MO 9.21 8.86 7.80
9MO 9.45 9.09 7.93
1YR 9.61 9.30 8.03
東京時間09:55現在 参考値
ドル円は金曜日の米雇用統計をにらんで短期ボラが高めの推移。
