Dream Ami、黒水着でプール満喫「スタイル良すぎ」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】歌手のDream Amiが8月31日、自身のInstagramを更新。夏の思い出として水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】Dream Ami、黒水着で美スタイル輝く
Amiは「8月の思い出 バイバイ、2025夏」として、伊豆大島での様子を公開。黒い水着姿でプールサイドに座り足を水に浸けてリラックスした姿やビーチで佇む様子など、夏を満喫したことがうかがえる写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「可愛い」「夏が似合ってる」「美しい」「素敵な夏の思い出」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
