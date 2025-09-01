旦那が不倫していると、現実を受け入れられずにショックを受けてしまいますよね。不倫が発覚するのは様々なパターンがあると思いますが、思いもよらぬ形でわかることもあるようです。今回は、旦那の不倫を見知らぬ男性から教えられた話をご紹介いたします。

見知らぬ男性からの知らせ

「ある日突然、自宅の近くを歩いていると見知らぬ男性から『旦那さん浮気してますよ』と声をかけられて、そのときはびっくりしてしまって『なに言ってるんですか!?』とキレてその場を立ち去ってしまったんです。でも冷静に考えてみると、たしかに旦那は最近帰りが遅いしスマホを手放さないし、思い当たることが多くて……。その男性の言うことが引っかかっていたため、もらった連絡先にメールをして、後日再び会って詳しく事情を聞いてみたんです。すると、どうやらうちの旦那は、この男性の奥さんと不倫をしているとのこと。つまり私とこの男性は不倫されている妻と夫……。この男性は、妻が私の旦那と不倫していることを知っていて、私に教えてくれたみたいです。状況が飲み込めずに困惑したけど、この男性と協力して復讐の計画を立てました。

その後、それぞれ慰謝料をもらうことができ、離婚が成立。この男性が教えてくれなかったら、今頃まだなにも知らずに生活していただろうし、もし不倫を知ったとしても慰謝料の請求なんかできずに終わっていたと思います。今は一人になったけど、毎日幸せです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ いきなり見ず知らずの人から、旦那が不倫していると言われても、受け入れることはできませんよね。勇気を出して行動したことで、不倫夫を捨てて幸せになれたのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。