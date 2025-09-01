大河「べらぼう」人気タレントが登場 “出演シーン約20秒”も存在感放つ「驚きすぎて声出た」「全然違和感ない」反響続々
【モデルプレス＝2025/09/01】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第33話「打壊演太女功徳」が、8月31日に放送された。人気タレントが登場し話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】大河「べらぼう」で存在感放った人気タレント
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
天明7年、江戸で打ちこわしが発生。蔦重は田沼意次（渡辺謙）のもとを訪れ、米の手配に手間取っているのならば、米の代わりに金を配り、追々米を買えるようにする策を進言する。意次は蔦重の案を採用し、蔦重は街中に「『お救い銀』が出るってさ」と触れ回った。
その頃、松平定信（井上祐貴）から留守の白河を任されていた家臣・服部半蔵が、定信に江戸の状況を報告。「江戸からの知らせによると、どうも田沼の一派が自らの米を差し出していると」と伝えた。
この服部半蔵を演じたのがタレントの有吉弘行だった。あの服部半蔵の末裔（まつえい）という役どころで、出演シーンは約20秒だったものの存在感を放ち、視聴者からは「突然有吉さん出てきてビックリした」「ついに大河デビュー！？」「驚きすぎて声出た」「芝居上手い」「強烈なインパクト」「全然違和感ない」「再登場もあるのかな？」と多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
