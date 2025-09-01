結婚発表のはじめしゃちょー、お相手との和装ウェディングフォト公開「奥様の美人オーラすごい」「お似合い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/01】YouTuberのはじめしゃちょーが8月31日、自身のInstagramを更新。お相手との和装ウェディングフォトを公開し、反響が寄せられている。
【写真】はじめしゃちょー「奥様の美人オーラすごい」と話題のウエディングフォト
はじめしゃちょーは、「ウェディングフォト和装バージョン」として、結婚相手との和装姿を公開。グレーの着物姿のはじめしゃちょーが、白無垢姿のお相手の顔を扇子で隠す様子などを載せている。
この投稿に、ファンからは「奥様の美人オーラすごい」「はじめんイケメンすぎる」「お似合い」「素敵な2人」「幸せそう」「和装が似合ってる」「おめでとうございます」といった声が上がっている。
はじめしゃちょーは、8月30日に一般女性と結婚したことを報告。お相手については交際期間は短いものの、知り合ってからの期間は長いと説明し、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、芸能活動とかもしていません」と紹介していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆はじめしゃちょー、お相手との和装ウェディングフォトを公開
