µÈÅÄÀµ¾°¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¡Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ£³ÅÙËÞÂà¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ç¥å¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°£³¥é¥ó¤Ç²÷¾¡
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Æó¥´¥í¡¢Åê¥´¥í¡¢ÃæÈô¡¢ÃæÈô¤Î£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£´ÎÒ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¡½£²¤Ç¾¡¤Á¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥±¥é¡¼¤È£²ÅÙÂÐÀï¡££²²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ï¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤ÆÆó¥´¥í¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ï¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅê¥´¥í¡££¶²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Û¥ë¥À¡¼¥Þ¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¾å¤²Ê¿ËÞ¤ÊÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡£µ¡½£²¤Î£·²ó¤ÎÆó»à°ìÎÝ¤Ï£³ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥â¥ì¥¿¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Ê¿ËÞ¤ÊÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥å¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°£³¥é¥ó¡££µ²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ë¼ê´Ö¼è¤ë´Ö¤Ë²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÀ¸´Ô¡£½é¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê¤³¤È¡£¡Ê»°Áö¤È¤·¤ÆÀ¸´Ô¤·¤¿¡Ë¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤í¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤È¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à£±£´¡¦£·£±ÉÃ¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤Î»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£