¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Æ£ÍÁª¼ê¸¢¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£¸·î£³£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¹·î£±Æü¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Î¡¼¥È¥ó¤Î£Ô£Ð£Ã¥Ü¥¹¥È¥ó¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢£²£³°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê²Ö²¦¡Ë¤¬£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¶¤È¿¤Ð¤·¡¢£¶£¸¤Ç²ó¤Ã¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡Ê¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»£±£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×°ÊÍè¡¢£´½µ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï¡£Á´±Ñ½÷²¦¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡££³ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢£µÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¼è¤êÊÖ¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¸åÈ¾¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤Î¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏÃæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÈæ³ÓÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤µ÷Î¥¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Á´±Ñ¤òÀ©¤·¤¿¸å¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ëÁ°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤ËÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬¥¹¥³¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤¡¢Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£²¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¸¤Ç²ó¤Ã¤¿Èª²¬¤Ï£±£¸ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤â¸«¤»¤¿¡£¡Öº£Æü¤â¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¥¢¥¤¥¢¥ó¤â£´Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£