痛恨のPK失敗もPK獲得で福岡戦の勝利に貢献。「動き自体も良かった。そこは継続して代表でも出していけたら」細谷真大が森保Jの熾烈なサバイバルに挑む「アピールしたい」
日本代表は９月にアメリカ遠征を実施。現地６日にメキシコ、９日にアメリカと対戦する。北中米ワールドカップの開催国との２連戦。本番を想定した大事なシミュレーションの場であり、選手たちにとっては貴重な経験を得られることになる。
９月シリーズに臨むメンバーに名を連ねた１人が、パリ世代のエースFWの細谷真大（柏）。リカルド・ロドリゲス監督体制に移行した今季の柏では、ジョーカー的な起用がメインだが、日本代表を率いる森保一監督は、W杯アジア最終予選の６月シリーズと、７月のE-１選手権で招集。その期待に応えるかのように、細谷はインドネシア戦（W杯予選）と中国戦（E-１）でゴールを奪っている。
「森保さんの前でうまくアピールできたのかなと思いますし、選ばれたからにはレイソルの代表、Jリーグの代表としての自覚と責任を持ちながらプレーしたいと思います」と本人も静かな語り口の中に闘志をのぞかせた。
ロドリゲス監督も、８月31日のアビスパ福岡戦（２−１）で細谷を９試合ぶりにスタメンに抜擢した。E-１での負傷もあって、７月末から休養を取ったのが逆に奏功したのか、８月以降のパフォーマンスは確実に上向いている。
敵を背負ってボールを収める仕事、動き出しの速さ、背後を取る鋭さ、守備の献身的な姿勢とFWに求められる多彩なタスクをこなしており、22日の浦和レッズ戦（４−２）では値千金の同点弾も叩き出している。福岡戦でも連続ゴールへの期待が高まっていた。
実際、そのチャンスは早い時間に訪れた。18分に小泉佳穂が日本代表DF安藤智哉に引っかけられ、PKをゲット。細谷がペナルティスポットに立ったのだ。「正面に蹴ろうと思ってました」という彼のPKは相手GK小畑裕馬の目の前に飛び、阻止されてしまう。千載一遇の好機を逃した点取り屋は悔しさを滲ませた。
それでも、めげることなく、細谷は前線で愚直に起点になり続けた。前半は１−１で終了。試合は後半勝負となる。そこで細谷は大きな仕事をやってのけたのだ。
74分、中川敦瑛からペナルティエリア内の瀬川祐輔に縦パスが渡った瞬間、細谷は巧みな抜け出しを見せ、安藤のファウルを誘い、PKを奪ったのだ。細谷はこれを蹴ろうとしたが、指揮官にノーを出され、最終的には瀬川が決勝点を挙げる形になったのだが、背番号９がチームの勝利と、２位浮上に貢献したのは紛れもない事実と言っていい。
「自分の入りも良かったですし、動き自体も良かったので、そこは継続して代表でも出していけたらいいのかなと思います」と細谷も手応えを感じた様子。“PK失敗からPK奪取”という浮き沈みのある一戦を経て、アメリカへ向かう彼がどこまで代表で爪痕を残せるのか。W杯に向けた本当のサバイバルがいよいよ本格的に始まるのだ。
「今回は３〜４人、同じポジションの選手が選ばれていて、『多いな』という感じはしました。いろんなタイプがいるなかで、自分なりにチャレンジしたいですし、自分が持っているものを最低限出して、アピールしたいと思っています」
今回は上田綺世（フェイエノールト）、小川航基（NEC）、町野修斗（ボルシアMG）、サイド兼務の前田大然（セルティック）と複数のFWが名を連ねている。特に上田はクラブで３戦４発と絶好調で、町野もステップアップした新天地で定位置を掴みつつある。小川は31日のフォルトゥナ・シッタード戦は出番なしに終わったものの、すでに２ゴールを奪っていて、日本の得点源になり得る人材だ。
その欧州組と細谷が真っ向勝負を演じていくためには、彼自身が強調している通り、持てる力を出し切ることが第一歩だ。
「最低ラインとして結果は必要だと思いますし、何かしらの爪痕を残さないと次の遠征もないと思う」と細谷は危機感をのぞかせたが、出場時間が短かったとしても目に見える結果を残せる存在であることを印象付けるしかない。
おそらく現状だと、彼はジョーカー的な起用が有力。それは今季の柏での使われ方とほぼ同じ。昨年までとは違った経験値を積み重ねていることを前向きに捉えて、限られた時間での効果的な仕事に集中すべきだ。
「今年、やってることで幅も広がってきてはいると思う。ただ、代表ではまた違ったスタイルの形でのプレーになるので、そこもしっかり発揮できればいい」と細谷は力を込めたが、パリ世代のエースとして何としても代表定着を果たしたいところだ。
ちょうど１年前のパリ五輪で、スペインを筆頭に強豪国と渡り合い、イスラエル戦で劇的な決勝ゴールも決めている細谷。その世界基準を思い出して、自分を表現しなければならない。
アジア勢とメキシコ、アメリカはまったくの別物。それを強く認識したうえで、感覚を研ぎ澄ませて、堂々たるパフォーマンスを見せてほしいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
９月シリーズに臨むメンバーに名を連ねた１人が、パリ世代のエースFWの細谷真大（柏）。リカルド・ロドリゲス監督体制に移行した今季の柏では、ジョーカー的な起用がメインだが、日本代表を率いる森保一監督は、W杯アジア最終予選の６月シリーズと、７月のE-１選手権で招集。その期待に応えるかのように、細谷はインドネシア戦（W杯予選）と中国戦（E-１）でゴールを奪っている。
ロドリゲス監督も、８月31日のアビスパ福岡戦（２−１）で細谷を９試合ぶりにスタメンに抜擢した。E-１での負傷もあって、７月末から休養を取ったのが逆に奏功したのか、８月以降のパフォーマンスは確実に上向いている。
敵を背負ってボールを収める仕事、動き出しの速さ、背後を取る鋭さ、守備の献身的な姿勢とFWに求められる多彩なタスクをこなしており、22日の浦和レッズ戦（４−２）では値千金の同点弾も叩き出している。福岡戦でも連続ゴールへの期待が高まっていた。
実際、そのチャンスは早い時間に訪れた。18分に小泉佳穂が日本代表DF安藤智哉に引っかけられ、PKをゲット。細谷がペナルティスポットに立ったのだ。「正面に蹴ろうと思ってました」という彼のPKは相手GK小畑裕馬の目の前に飛び、阻止されてしまう。千載一遇の好機を逃した点取り屋は悔しさを滲ませた。
それでも、めげることなく、細谷は前線で愚直に起点になり続けた。前半は１−１で終了。試合は後半勝負となる。そこで細谷は大きな仕事をやってのけたのだ。
74分、中川敦瑛からペナルティエリア内の瀬川祐輔に縦パスが渡った瞬間、細谷は巧みな抜け出しを見せ、安藤のファウルを誘い、PKを奪ったのだ。細谷はこれを蹴ろうとしたが、指揮官にノーを出され、最終的には瀬川が決勝点を挙げる形になったのだが、背番号９がチームの勝利と、２位浮上に貢献したのは紛れもない事実と言っていい。
「自分の入りも良かったですし、動き自体も良かったので、そこは継続して代表でも出していけたらいいのかなと思います」と細谷も手応えを感じた様子。“PK失敗からPK奪取”という浮き沈みのある一戦を経て、アメリカへ向かう彼がどこまで代表で爪痕を残せるのか。W杯に向けた本当のサバイバルがいよいよ本格的に始まるのだ。
「今回は３〜４人、同じポジションの選手が選ばれていて、『多いな』という感じはしました。いろんなタイプがいるなかで、自分なりにチャレンジしたいですし、自分が持っているものを最低限出して、アピールしたいと思っています」
今回は上田綺世（フェイエノールト）、小川航基（NEC）、町野修斗（ボルシアMG）、サイド兼務の前田大然（セルティック）と複数のFWが名を連ねている。特に上田はクラブで３戦４発と絶好調で、町野もステップアップした新天地で定位置を掴みつつある。小川は31日のフォルトゥナ・シッタード戦は出番なしに終わったものの、すでに２ゴールを奪っていて、日本の得点源になり得る人材だ。
その欧州組と細谷が真っ向勝負を演じていくためには、彼自身が強調している通り、持てる力を出し切ることが第一歩だ。
「最低ラインとして結果は必要だと思いますし、何かしらの爪痕を残さないと次の遠征もないと思う」と細谷は危機感をのぞかせたが、出場時間が短かったとしても目に見える結果を残せる存在であることを印象付けるしかない。
おそらく現状だと、彼はジョーカー的な起用が有力。それは今季の柏での使われ方とほぼ同じ。昨年までとは違った経験値を積み重ねていることを前向きに捉えて、限られた時間での効果的な仕事に集中すべきだ。
「今年、やってることで幅も広がってきてはいると思う。ただ、代表ではまた違ったスタイルの形でのプレーになるので、そこもしっかり発揮できればいい」と細谷は力を込めたが、パリ世代のエースとして何としても代表定着を果たしたいところだ。
ちょうど１年前のパリ五輪で、スペインを筆頭に強豪国と渡り合い、イスラエル戦で劇的な決勝ゴールも決めている細谷。その世界基準を思い出して、自分を表現しなければならない。
アジア勢とメキシコ、アメリカはまったくの別物。それを強く認識したうえで、感覚を研ぎ澄ませて、堂々たるパフォーマンスを見せてほしいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介