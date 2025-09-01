痛恨のPK失敗もPK獲得で福岡戦の勝利に貢献。「動き自体も良かった。そこは継続して代表でも出していけたら」細谷真大が森保Jの熾烈なサバイバルに挑む「アピールしたい」

