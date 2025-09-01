Snow Man渡辺翔太、心斎橋でソロ“初体験”「力の加減を社長にうかがいました」鏡開きに参加
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が9月1日、大阪・心斎橋で行われた『Swarovski大阪グランドオープン記念発表会』に出席した。
【全身ショット】黒のジャケット姿で登場した渡辺翔太
渡辺は、オールブラックのコーデで首元や指にジュエリーを輝かせて登場。大阪にはSnow Manのコンサートなどでたびたび訪れており「エネルギッシュでパワーのある印象」と語った。
同日オープンの「Swarovski大阪」は、オーストリア発の同ブランドが創業130周年を迎え、アジアでの存在感をさらに高める象徴的な一歩となる。
これを祝して、渡辺は、スワロフスキー・ジャパンの鈴木正規社長らと“鏡開き”。「グループとしてはあるけれど、1人では初めて。ドキドキします」という鏡開きが、大阪で実現した。
無事に成功させると、渡辺は「緊張しました。力の加減を社長にうかがいました」と笑顔をみせていた。
「Swarovski大阪」は、日本・大阪の中心地である心斎橋に誕生した新たな旗艦店。3フロアすべてが異なるカラーの内装が特徴で、クリスタルの世界に没入できる体験型ストアとなる。
