テレ東・齋藤陽アナ＆テレ朝・松岡朱里アナ 花火大会中継で見せた可愛いすぎる浴衣姿

人気女子アナが浴衣姿で街に

夏の風物詩である花火大会といえば、東京では、隅田川花火大会と神宮花火大会だろう。

「第48回隅田川花火大会」が７月26日に開催され、酷暑にもかかわらず93万人（主催者発表）もの観客が来場した。

「同花火大会は、毎年、テレビ東京が生中継しています。今年の総合司会は俳優の高橋英樹（81）とテレビ東京の中原みなみアナ（25）が務め、ゲストに吉岡里帆（32）や『Hey! Say! JUMP』の伊野尾慧（35）らが出演するなど、豪華な顔ぶれとなりました」（テレビ誌ライター）

さらに注目を集めたのが、進行役を務めた新人の齋藤陽（よう）アナだ。

山形県出身で、慶應大学法学部卒業の齋藤アナは、７月９日放送の『テレ東音楽祭2025〜夏〜』で中継担当を務め、テレビ初登場を果たした。７月12日には、『モヤモヤさまぁ〜ず２』の５代目アシスタントに就任することが発表され、同19日より出演している。

「『モヤさま２』と隅田川花火大会の進行役、どちらも前任は“テレ東のエース”といわれる田中瞳アナ（28）でした。その後任を新人である齋藤アナが引き継いだわけですから、局の彼女に対する期待度はかなり高いと言えるでしょう」（前出・ライター）

花火大会当日は、墨田区向島５丁目の桜通りで中継を担当。花火が始まる直前、大きな赤い花柄の浴衣に赤い髪飾りをつけた艶やかな姿で東貴博（55）と姿を見せた。特に緊張している感じもなく、卒なく中継。近くを歩いた通行人がペットボトルを落とすと、それを拾ってあげる気遣いも見せていた。

８月16日には明治神宮外苑で「2025神宮外苑花火大会」が行われた。

「花火の開始時刻は19時半から１時間ですが、15時から神宮球場や秩父宮ラグビー競技場では、アーティストによるライブも行われ、来場者数は隅田川花火大会を超える100万人以上といわれています。同大会はテレビ朝日が主催しており、神宮球場では鈴木新彩（さらさ）アナ（25）が。秩父宮ラグビー競技場では松岡朱里（じゅり）アナがMCを担当していました」（前出・ライター）

松岡アナは昨年４月にテレビ朝日に入社。北海道出身で国際基督教大学卒の24歳だ。入社初日に『羽鳥慎一モーニングショー』のアシスタントMCに就任したという逸材である。

そんな松岡アナが、黄色と淡い青色の花柄がデザインされた涼しげな浴衣姿で姿を見せたのは、イベント開始１時間前の14時。気温は33度を超え、容赦のない紫外線が照りつける中、スタッフがさした傘の中を涼しげな表情で歩いていた。

異常気象ともいえる今年の猛暑。それをものともせずに艶やかな浴衣姿と爽やかな笑顔を見せてくれた２人。今後、ますます活躍が期待される。