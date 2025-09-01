プロ野球・ソフトバンクの左腕モイネロ投手に69年ぶりの快記録なるか注目されます。

昨季から先発に転向したモイネロ投手は、今季ここまで20試合の登板で、10勝2敗と昨年の11勝に続き、2ケタ勝利をマーク。奪三振数は150でリーグ2位、驚異的な数字となっているのが“防御率1.07”です。

オールスター明けは、4試合30イニングを投げて、自責点1。現在29イニング連続無失点を続けています。さらに首位争いをする日本ハム戦に対して、今季は7試合で負けなし4勝、防御率0.87と無双しています。前回登板の24日日本ハム戦は8回無失点。中6日で8月最終日に登板はせず、次回は9月2日以降に登板となります。

防御率の記録は、1956年に“鉄腕”こと稲尾和久さん(西武)が防御率1.06のパ・リーグ記録を樹立。モイネロ投手は69年ぶりの記録更新も視野にシーズン残り約1か月を迎えます。

また最後の“0点台”は、1970年に村山実さん(阪神)が防御率0.98を記録。2リーグ制前の日本記録は、1943年に藤本英雄さん(巨人)が記録した防御率0.73となっています。

▽防御率記録

【セ・リーグ】

0.98 村山実 (神、1970年) 投球156回 自責点17

1.19 村山実 (神、1959年) 投球295回1/3 自責点39

1.20 村山実 (神、1962年) 投球366回1/3 自責点49

【パ・リーグ】

1.06 稲尾和久 (西、1956年) 投球262回1/3 自責点31

1.21 山本由伸 (オ、2023年) 投球164回 自責点22

1.27 田中将大 (楽、2011年) 投球226回1/3 自責点32

【日本記録】0.73 藤本英雄 (巨、1943年) 投球432回2/3 自責点35