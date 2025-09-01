◇イチロー選抜 KOBE CHIBEN 8-0高校野球女子選抜 (31日、バンテリンドーム)

イチロー選抜 KOBE CHIBEN対高校野球女子選抜の試合を終えたイチロー氏が、報道陣の取材に応じ、現在の日本の野球について語りました。

イチロー氏は日米で野球殿堂入りを果たし、日本の野球殿堂入りについての感想を聞かれると、「日本の殿堂入りだけではなくて、野球そのものもアメリカの野球を追いかけている部分がいまだにありますよね」と見解を述べました。「殿堂もおそらくそういうことが言えると思いますけど、そのスタンスではアメリカの野球は超えられないと思うんですよね。ここまで日本の野球が成熟してきたわけですから、独自の形があっていいと思うんですよ。殿堂入りもしかりそこにプライドを持ってほしいなと思います。日本の独自のものがあっていいそれが世界一に近づくという考え方、これを大事にして欲しい」と語りました。

またイチロー氏はアメリカ野球のまねをしてほしくないことの一例として「MLBは塁間の距離が変わっちゃったんですよ。ベース大きくなっちゃって」と指摘。「あんなことがあっていいんだろうかと、さわっちゃいけないところをさわり始めているので、それを追いかけるのはどうかなと思います」と述べました。

またメジャーでは近年、最新技術を駆使し、野球の形が大きく変わりつつあることも言及し、「人と人がやっている熱量を感じづらくなってきているでしょ。ダグアウトに戻って試合を見てるんじゃなくて、iPadを見てる姿は見たくない。野球ファンは本当はね。それは中でやってほしいことだから、追いかけてほしくないなと思います」と常にファンを楽しませる姿勢を追求するプロ野球のあり方について話しました。