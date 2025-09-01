山形県では、今日（１日）は、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。

【画像】山形・全国の今後の天気

＜熱中症予防のための行動＞

・屋内では、エアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。

・屋外への外出は、なるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてください。また、日傘や帽子を活用してください。

・屋内・屋外を問わず、こまめに水分補給・塩分補給をしてください。

・高齢者、子ども、持病のある方、からだに障害のある方、肥満の方等の熱中症になりやすい方々は、特に熱中症予防のための行動をとってください。また、身近な方からも、熱中症になりやすい方々へ、見守り・声かけをしてください。

・施設の管理者やイベント主催者等は、暑さ指数を確認の上、施設の利用者やイベント参加者等に対して、熱中症予防に関する呼びかけなどを行ってください。

［今日（１日）の日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）（予測）］

飛島３０、酒田３２、差首鍋２９、金山２９、鶴岡３１、狩川３０、新庄３０、向町３０、肘折２８、尾花沢２９、鼠ケ関３２、村山３１、大井沢２９、左沢３０、山形３１、長井３１、小国３１、高畠３１、高峰３０、米沢３１

暑さ指数（ＷＢＧＴ：Ｗｅｔ Ｂｕｌｂ Ｇｌｏｂｅ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）は気温、湿度、日射量などから計算される、熱中症の発生リスクを示した指標です。

全国の情報提供地点における暑さ指数は、環境省の「熱中症予防情報サイト」で提供しています。お近くの地点における暑さ指数を「熱中症予防情報サイト」で確認し、熱中症予防のための行動をとってください。

［暑さ指数（ＷＢＧＴ）の目安］

３１以上：危険

２８以上３１未満：厳重警戒

２５以上２８未満：警戒

２５未満：注意



［今日（１日）の予想最高気温］

山形３７度、酒田３４度、新庄３５度、米沢３５度

■山形の今後の天気

