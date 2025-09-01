韓国のボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』最終話にて、日本人練習生のヒョウ（23歳）が素晴らしいステージを見せ、見事1位でデビューメンバー入りを決めた。

【映像】スタイル抜群！1位でデビューした日本人練習生ヒョウ（全身姿も）

『B:MY BOYZ』は世界中から総勢30人の候補者「B:GINNER」が参加し、ボーカル、パフォーマンス、プロデュースなど、さまざまな才能を競うオーディション番組。最新K-POPを牽引するトップアイドルが、30人の参加者の中から直接“NEXTアイドル”を選抜する方式で進行していく。MCはi-dleのミヨン、タレントのDEXが務め、練習生を導く5人のマスターは、PENTAGONのフイとジンホ、元GFRIENDのユジュ、ダンサーのリア・キム、イ・ユジョンが務める。

耽美な新曲を見事に表現し「みんなとも話し合って成長できた」

ファイナルラウンドでは、13人の練習生の中からB:inus（視聴者）の投票で選ばれた上位8人がデビューを掴み取った。最後のミッションでパフォーマンスされたのは、マスターのフイ（PENTAGON）が作曲した新曲2曲。ヒョウは、世界の真理を手にするため悪魔と取引する戯曲「ファウスト」から着想を得た楽曲「KNOCKIN' ON HEAVEN」を披露した。

第3、4ラウンドで1位に輝き、実力と人気の高さを証明していたヒョウ。「KNOCKIN' ON HEAVEN」のステージには赤がポイントで入ったブラックスーツ衣装をまとって登場し、耽美な雰囲気を演出する。ストリングスの旋律が鳴る中、重いビートが響きわたり、6人のメンバーはセクシーで優雅なダンスを繰り広げていった。美しいボーカルを聴かせたと思えば、ラップパートでは超低音で異なる色を見せ、迫力たっぷりのエッジボイスも披露。ダンスブレイクでも長い手足と長身を生かしてカリスマ性を放ち、自身の魅力を存分にアピールした。

パフォーマンスを見た作曲者のフイは「難度の高い楽曲でしたが、皆さんのパフォーマンスは100%完璧だったと言えます」「短期間ですごく成長してくれたので、デビューしてからも素敵なアーティストとして成長できると期待しながら、一緒にサポートしていきたいです」と、練習生たちをねぎらう。またマスターのリア・キムも「本当に痺れました。この曲はダンスも本当に難しいんです。この難しいダンスを歌いながら高いクオリティでやったのがすごい。1人ひとりの個性が際立っていました」と称賛した。

ヒョウは「僕にとっては2番目のチャレンジでした。決して悔いなく最後まで貫きたい、走りきりたいと思ったんですけど、力不足の面もありましたし、ステージへの姿勢もマスターの皆さんからいろいろと学ばせていただきました。練習生のみんなとも話し合って成長できたと思います」と、オーディションの日々を振り返って噛み締めた。

また視聴者からは「ヒョウかっこいい！」「ヒョウくんはラップだけじゃなく歌えるのがいいよね」「ヒョウの低音いい」「低音えぐい耳溶ける」「かっこいい！」「ヒョウくんの表情管理えぐいな」と、ヒョウのパフォーマンスを絶賛する声が続出していた。（『B:MY BOYZ』／ABEMA K-POPチャンネル）