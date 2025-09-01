Mrs. GREEN APPLEが、8月29日に山梨・山中湖交流プラザ きららにて開催された『SWEET LOVE SHOWER 2025』に出演。メンバーの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズでオフショットを公開した。

【画像】大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架の自撮り＆圧巻のステージショット 他／ミセスとマキシマム ザ ホルモン・ダイスケはんの肩組みショット／【動画】ミセスの「最近見つけた小さな幸せ」

■大森元貴が10年前と現在の自身の写真を公開！

大森は「10年」と記し、10年前と現在の自身の写真を上下に並べた。上段は長めの前髪を流し、チェック柄のシャツを着た“10年前”の大森が山中湖を背景に佇んでいる姿。

そして下段はグレーのセットアップを着た大森が若井滉斗と向かい合って遊んでいる（？）姿で、大森は両腕を大きく広げ、若井は両足を開き重心を低くして、何かをつかもうとするように右手を前に出している。

ファンからは「急に懐かしい写真出てきて一瞬息止まった」「もっくん脚長い」「10年前のもっくんまだ少年すぎる」「エモくて尊い」「感慨深い」「グッときてしまう」といった声が寄せられている。

大森元貴のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

■若井滉斗＆藤澤涼架との自撮り＆圧巻のステージフォト

またフィード投稿では若井＆藤澤涼架との自撮りショットを公開。Xでは炎が激しく噴き上がる中でパフォーマンスをするインパクト抜群の写真も披露した。

■アップルグリーンに照らされたステージでパフォーマンスするMrs. GREEN APPLE

メンバーの藤澤涼架は自身のInstagramで「ラブシャ！！！9年振りでした（笑顔絵文字）遊びに来てくれた皆さんありがとう！」と綴り、笑顔でキーボードを弾く姿やアップルグリーンに照らされたステージでパフォーマンスする3人の姿など全4枚の写真を投稿。

■Mrs. GREEN APPLEとマキシマム ザ ホルモン・ダイスケはんの肩組みショット

さらにマキシマム ザ ホルモンの公式SNSでは、大森、若井、藤澤がダイスケはんと肩を組んで片足を上げた仲睦まじい姿も見ることができる。

■Mrs. GREEN APPLEの集合ショット＆「最近見つけた小さな幸せ」