歌手の福山雅治が１日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、番組ＭＣの武田真一アナ、山里亮太、黒田みゆアナへ、ドームライブへのオファーを行い、３人を歓喜させた。

福山はＶＴＲで登場。「ＤａｙＤａｙ．」のテーマソング「万有引力」を歌っている縁もあり、昨年６月に３人は福山のライブに参加していた。福山は「前回、お越し頂き、ありがとうございました」と改めて感謝を伝えると、「またステージの魅力、魔力を感じていただきたい。ぜひドームライブに出演していただけないか」とまさかの２度目オファーを口にした。

これに武田アナは「やったー！」と絶叫。山里は「武田さん、すごいなと思うのは、『やったー！』なんだ」とびっくり。前回もギターで参加の武田アナは「緊張しても、その場の勢いでやるぜ！」と腕をグルグル回して大喜びだ。

山里は「怖いよ。迷惑かけたくないよ」とブルブルだがもう、引くに引けない状態に。今後のドームツアーは埼玉と福岡があり、そのいずれかに３人は出演することになりそうだ。

昨年６月のライブでは、武田アナは得意のギターで、山里と黒田アナは木琴で参加していた。