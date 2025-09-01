BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、本日9月1日に28歳の誕生日を迎えた。これを記念したムービーがグループのSNSで公開され、話題を集めている。

■笑顔で振り返り…BTSジョングクと一緒に散歩しているようなムービー！

来春のカムバックに向けて、アメリカ・ロサンゼルスで制作作業を行ったBTS。バースデー動画にはその日々のオフショットが多く収められており、ジョングクがラフな服装で海沿いを歩いたり、テラス席でメロディを確認するように口ずさんだり、談笑する姿などが収められている。

少し先を歩き、微笑みながらこちらを振り返るようなアングルや、気持ちよさそうに緑の中を歩いていく姿など、デートをしているような“彼氏感”あるシーンも多数。無邪気な笑顔や真剣に考える様子など、様々な表情が収められた。BGMには彼のソロ曲でありファンソング「Never Let Go」が選曲されている。

またジョングクは誕生日を迎えてWeverse LIVEで生配信を行い、唇のピアスを増やしたことを報告。生歌唱も披露した。

SNSでは誕生日を祝うメッセージと共に、「彼氏感満載のグクにドキドキ」「なんだこの彼氏みジョングクは」「カッコ良すぎるよ」「グクとデート気分…」「いつも幸せをありがとう」「どんなに逞しくなっても可愛いマンネ」「口ピアス増えたのね！」など様々な感想が起こっている。

