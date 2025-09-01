11時の日経平均は779円安の4万1938円、アドテストが282.27円押し下げ 11時の日経平均は779円安の4万1938円、アドテストが282.27円押し下げ

1日11時現在の日経平均株価は前週末比779.68円（-1.83％）安の4万1938.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は764、値下がりは802、変わらずは49。



日経平均マイナス寄与度は282.27円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が203.6円、東エレク <8035>が62.3円、ファストリ <9983>が53.48円、コナミＧ <9766>が24.82円と続いている。



プラス寄与度トップはオリンパス <7733>で、日経平均を8.91円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が8.71円、アサヒ <2502>が4.96円、大塚ＨＤ <4578>が4.83円、エーザイ <4523>が4.66円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、鉱業、食料、水産・農林と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んでいる。



※11時0分8秒時点



株探ニュース

