サムスンの次期ミドルレンジ機「Galaxy S25 FE」を巡って、ここ数か月間に多くの噂が飛び交っています。

新たに流出した画像では、前モデル「Galaxy S24 FE」と比べて3つの大きな進化が確認され、ますます期待が高まっています。

↑伏せていた情報が明らかになってしまった。

オランダのメディア・NieuweMobiel.nlによると、ポルトガルの小売業者MediaMarktの公式サイトに誤ってGalaxy S25 FEの製品ページが早期公開されていたとのこと。

そこには次のような改良点が記載されていました。

バッテリー: 容量が4700mAhから4900mAhに増加し、充電速度も25Wから45Wへ大幅に向上。 プロセッサー: 処理性能がわずかに強化されたExynos 2400を搭載。RAMは8GB、ストレージは128GB（256GBモデルもある可能性あり）。 カメラ: フロントカメラは10MPから12MPに強化。背面カメラ構成はS24 FEと同じものの、画像処理エンジンが従来のProVisual EngineからAI ProVisual Engineに進化し、写真や動画の処理性能が向上している可能性が高い。

その他の特徴としては、6.7インチのフルHD+ Dynamic AMOLED 2Xディスプレイ（最大120Hz対応）、Gorilla Glass Victus+による画面保護、IP68防塵防水性能、アルミフレームが挙げられます。

OSはAndroid 15とOne UI 7.0を搭載し、7年間のOSアップデートとセキュリティパッチが提供される予定。

次期モデルの本体サイズは76.6×161.3×7.4mm、重量は190g。前モデルS24 FE（77.4×162.9×8.0mm／約213g）から小型化・薄型化されており、20g以上の軽量化を実現しています。

流出した製品ページでは、価格が789.99ユーロ（約13万5000円※）と記載されています。正式発表は9月4日頃と噂されており、まもなく正式にお披露目される見通しです。

※1ユーロ＝約171円で換算（2025年8月28日現在）

Source: NieuweMobiel.nl

via: Sammobile

