第一屋製パンの「ポケモンパン」が、パッケージをリニューアル。
ポケモンたちをあしらった新しいデザインで、通年販売の6種類が登場します☆
第一屋製パン「ポケモンパン」リニューアル
発売日：2025年9月1日(月)
2025年9月1日より、第一屋製パンが通年販売している「ポケモンパン」6品のパッケージがリニューアル！
ふんわり食感の「ミニ蒸しケーキ」3品としっとり食感の「クロワッサン」2品、ピカチュウの焼き印が入った「チョコサンド」が、新しいパッケージで登場します。
ミニ蒸しケーキは、チョコ・いちご・バニラの味に、それぞれ3種類のデザインをラインナップ。
どのパッケージの「ポケモンパン」が並んでいるか、探すのも楽しいデザインです☆
ポケモンミニ蒸しケーキ チョコ カルシウム入り（ピカチュウ）
価格：136円（税込）
カルシウムを加えたチョコ味で、ふんわりとした食感の蒸しケーキ。
ピカチュウの姿を元気よく描いた、3種類のデザインが登場します。
ポケモンミニ蒸しケーキ いちご 食物繊維入り（ニンフィア）
価格：136円（税込）
食物繊維が入った、いちご味の「ポケモンミニ蒸しケーキ」
ふんわり食感が楽しめる「ポケモンパン」の新しいパッケージは、ニンフィアを描いたデザインです！
ポケモンミニ蒸しケーキ バニラ 乳酸菌入り（カビゴン）
価格：136円（税込）
乳酸菌を加えたふんわり食感の蒸しケーキは、バニラ味。
リニューアルしたパッケージではカビゴンが登場し、3種類のデザインが楽しめます☆
ポケモンチョコクロワッサン 5個入（ピカチュウ・ラウドボーン・マスカーニャ・ウェーニバル）
価格：248円（税込）
しっとり食感で食べやすいサイズのチョコクロワッサン。
ピカチュウ・ラウドボーン・マスカーニャ・ウェーニバルが描かれた新しいパッケージで登場します。
ポケモンクリームクロワッサン 5個入（ピカチュウ・クワッス・ニャオハ・ホゲータ）
価格：248円（税込）
しっとり食感の「ポケモンクリームクロワッサン」は、食べやすいサイズもポイント。
リニューアルパッケージにはピカチュウをはじめ、クワッス・ニャオハ・ホゲータがプリントされています☆
ポケモンチョコサンド（ピカチュウ・メタモン）
価格：151円（税込）
ピカチュウの焼印が入ったどらやき生地に、チョコクランチ入りチョコクリームをサンドした「ポケモンチョコサンド」
新しいパッケージにはピカチュウとメタモンが描かれています！
通年販売している「ポケモンパン」6品が、新しいパッケージで登場。
パッケージをリニューアルした、第一屋製パンの「ポケモンパン」は、2025年9月1日より発売です！
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
