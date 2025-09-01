第一屋製パンの「ポケモンパン」が、パッケージをリニューアル。

ポケモンたちをあしらった新しいデザインで、通年販売の6種類が登場します☆

第一屋製パン「ポケモンパン」リニューアル

発売日：2025年9月1日(月)

2025年9月1日より、第一屋製パンが通年販売している「ポケモンパン」6品のパッケージがリニューアル！

ふんわり食感の「ミニ蒸しケーキ」3品としっとり食感の「クロワッサン」2品、ピカチュウの焼き印が入った「チョコサンド」が、新しいパッケージで登場します。

ミニ蒸しケーキは、チョコ・いちご・バニラの味に、それぞれ3種類のデザインをラインナップ。

どのパッケージの「ポケモンパン」が並んでいるか、探すのも楽しいデザインです☆

ポケモンミニ蒸しケーキ チョコ カルシウム入り（ピカチュウ）

価格：136円（税込）

カルシウムを加えたチョコ味で、ふんわりとした食感の蒸しケーキ。

ピカチュウの姿を元気よく描いた、3種類のデザインが登場します。

ポケモンミニ蒸しケーキ いちご 食物繊維入り（ニンフィア）

価格：136円（税込）

食物繊維が入った、いちご味の「ポケモンミニ蒸しケーキ」

ふんわり食感が楽しめる「ポケモンパン」の新しいパッケージは、ニンフィアを描いたデザインです！

ポケモンミニ蒸しケーキ バニラ 乳酸菌入り（カビゴン）

価格：136円（税込）

乳酸菌を加えたふんわり食感の蒸しケーキは、バニラ味。

リニューアルしたパッケージではカビゴンが登場し、3種類のデザインが楽しめます☆

ポケモンチョコクロワッサン 5個入（ピカチュウ・ラウドボーン・マスカーニャ・ウェーニバル）

価格：248円（税込）

しっとり食感で食べやすいサイズのチョコクロワッサン。

ピカチュウ・ラウドボーン・マスカーニャ・ウェーニバルが描かれた新しいパッケージで登場します。

ポケモンクリームクロワッサン 5個入（ピカチュウ・クワッス・ニャオハ・ホゲータ）

価格：248円（税込）

しっとり食感の「ポケモンクリームクロワッサン」は、食べやすいサイズもポイント。

リニューアルパッケージにはピカチュウをはじめ、クワッス・ニャオハ・ホゲータがプリントされています☆

ポケモンチョコサンド（ピカチュウ・メタモン）

価格：151円（税込）

ピカチュウの焼印が入ったどらやき生地に、チョコクランチ入りチョコクリームをサンドした「ポケモンチョコサンド」

新しいパッケージにはピカチュウとメタモンが描かれています！

通年販売している「ポケモンパン」6品が、新しいパッケージで登場。

パッケージをリニューアルした、第一屋製パンの「ポケモンパン」は、2025年9月1日より発売です！

