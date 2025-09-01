¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡¡Ö¤Í¤§¤µ¤ó¡×¿Íµ¤²Î¼ê¤È¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈË¬¤ì¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢²á¤®¤Æ¡¢¡¢¡¢µã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±éin ÂçµÜ¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¹©Æ£¤È¼«¿È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²Î¤¬¡¢À¼¤¬¡¢¥É¡¼¥ó¤È¿´¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¡£½ª»ÏÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ì²Î¤Ã¤Æ¡¼¡ª¤È¤æ¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÅú¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Æµ¤¤µ¤¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê¤ó¤ä¡¼¡£¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¹¤´¡¼¡¼¤Æ¤ª¤â¤Æ¤¿¤é¡¢Í§¤¬¤³¤Î¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤ò²Î¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¤È¡¢¤·¤º¤«¤Í¤§¤µ¤ó¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡¼¡ª¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¼«¿È¤¬¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ï¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¤æ¡¼¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢²á¤®¤Æ¡¢¡¢¡¢µã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÀ¼¤¬¤Û¤ó¤ÞÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡£²Î¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡¼¡¢¡¢¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¸å¤â¥Ð¥ó¥É¾Ò²ð¤«¤é¤Î¡¢jaguar line¡ª¡ª¤®¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤â¤¦¤¢¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¶«¤ó¤À¤è¤Í¾Ð¾Ð¡¡90Ç¯Âå·Ï¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¿§¡¹»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅß¤Ë¤Ïdinner show¤¬¡¢ÀÅ¹á¤µ¤ó»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¤³¤ê¤ã¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡£»ä¤â¡¢2²óÌÜ¤Îdinner show¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¡ª38¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£