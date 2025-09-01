石橋静河（31）が1日、インスタグラムを更新。「この度、長年お世話になったPlageを離れ、ヒラタインターナショナルに所属する運びとなりました」と移籍を発表した。

石橋は「役者としてゼロからスタートし、右も左もわからない私を支え、土台を作ってくださったPlageには、感謝しかありません。これまで支えてくれた方々への恩を胸に、新たな出会いに感謝しながら、より一層精進して参ります。今後とも応援よろしくお願いいたします。石橋静河」とつづった。

石橋は15歳で米国にバレエ留学し、コンテンポラリーダンサーとして活動後、15年に舞台「銀河鉄道の夜」で女優デビュー。2026年後期に放送されるNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロイン葉野珠（はの・たま）役に決定している。父は石橋凌、母は原田美枝子、姉はシンガー・ソングライターの優河（ゆうが）。

◆石橋静河（いしばし・しずか）1994年（平6）7月8日、東京都生まれ。4歳からバレエを始め、海外留学を経験。13年に帰国し、コンテンポラリーダンサーとして活動後、15年に舞台「銀河鉄道の夜」で女優デビュー。映画「夜空はいつでも最高密度の青色だ」で池松壮亮とダブル主演。NHK「半分、青い。」には佐藤健の妻役で出演。映画「泣き虫しょったんの奇跡」「生きてるだけで、愛。」などにも出演。父は石橋凌、母は原田美枝子、姉はシンガー・ソングライターの優河（ゆうが）。163センチ。