回転寿司チェーン「くら寿司」にて、アニメ『怪獣8号』第2期の放送を記念したコラボキャンペーンを開催！

作品に登場する主人公「日比野カフカ」や「市川レノ」「四ノ宮キコル」たちのオリジナルグッズがゲットできるキャンペーンです☆

くら寿司『怪獣8号』コラボキャンペーン

キャンペーン開始日：2025年9月5日（金）

開催店舗：全国のくら寿司店舗

※くら寿司 大阪・関西万博店では実施されません

日常的に怪獣が人々を脅かす世界で、市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルが繰り広げられるアニメ『怪獣8号』

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2020年7月から連載が開始され、累計発行部数1,800万部を突破した松本直也氏による人気漫画作品が原作となっています。

今回、アニメ『怪獣8号』第2期の放送に合わせて、くら寿司にて初のコラボキャンペーンを開催。

作品に登場する「日比野カフカ」や「市川レノ」「四ノ宮キコル」などの人気キャラクターを描いたグッズなどが「ビッくらポン！」で当たるほか、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンが実施されます☆

「ビッくらポン！」くら寿司『怪獣8号』オリジナルグッズ

実施期間：2025年9月5日（金）〜30日（火）※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、くら寿司でしか手に入らない、特別な『怪獣8号』の景品がもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめます

マシュマロキーホルダー

種類：全5種

キャラクターのデフォルメイラストがデザインされた“マシュマロキーホルダー”。

「日比野カフカ」「市川レノ」「四ノ宮キコル」「保科宗四郎」「鳴海弦」の5キャラクターからいずれか1種がランダムでもらえます。

マグネット

種類：全20種

全種類集めたくなる“マグネット”は全部で20種類。

防衛隊スーツをかっこよく着こなすメンバーのアートが使用されています。

マスキングテープ

種類：全3種

ノートや手帳などに貼ってデコレーションが楽しめる“マスキングテープ”。

デフォルメアートや作中シーンなど全3種類がラインナップされます。

くら寿司×『怪獣8号』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

2,500円のお会計ごとに、クリアファイルやアクリルスタンドなどオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施。

第1弾、第2弾計2回にわたり異なるオリジナルグッズがプレゼントされます。

第1弾：クリアファイル

実施期間：2025年9月5日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

配布人数：合計で先着30万名

9月5日からの第1弾でプレゼントされるクリアファイル。

「日比野カフカ」×「四ノ宮キコル」、「古橋伊春」×「市川レノ」、「保科宗四郎」×「亜白ミナ」、「四ノ宮功」×「鳴海弦」ペアのアートがプリントされています。

第2弾：アクリルスタンド

実施期間：2025年9月19日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

配布人数：合計で先着30万名

9月19日からの第2弾には、奥行きのあるアクリルスタンドがラインナップ。

「日比野カフカ」「市川レノ」「四ノ宮キコル」「保科宗四郎」のキャラクターパーツと共にレイアウトできるエンブレムにも注目です。

『怪獣8号』ファンにはたまらない、オリジナルグッズがゲットできるスペシャル企画。

くら寿司にて2025年9月5日より開催される『怪獣8号』コラボキャンペーンの紹介でした☆

鴨のロースト・マダガスカルバニラパンケーキ・アホの全3品！くら寿司「大阪・関西万博店」メニュー 全国販売 鴨のロースト・マダガスカルバニラパンケーキ・アホの全3品！くら寿司「大阪・関西万博店」メニュー 全国販売 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日比野カフカ・市川レノ・四ノ宮キコルたちのオリジナルグッズがもらえる！くら寿司『怪獣8号』コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.