【バリバリ】リスが食べる意外なものとは? -「木の実以外食べないと思ってた」「しかし美味そうに食べるな……」の声
みなさん、リスが普段何を食べているのかご存知でしょうか? 木の実やひまわりの種だけではないんです。意外とバリバリと……。
#ニホンリス は雑食性で昆虫も食べます。
そこで!夏といえばセミですよね!
園内でも沢山のセミが羽化しており、セミの抜け殻や息絶えた成虫を拾ってきてはリスに与えています。 虫は貴重なタンパク源のひとつで人気な食べ物です✨
ポリポリと木の実やひまわりの種を食べる姿がかわいい印象のリスですが、昆虫が好物だとは知りませんでした。意外とワイルドなんですね。
神戸市立王子動物園(公式)がこの映像をポストすると、「木のみ以外食べないと思ってた」「抜け殻も食べるのですね」「リスって雑食だったんだ!! しかし美味そうに食べるな……」「無駄なものは何もないのだなと実感します、きれいに食べてくれてありがとね」といった反応が多数寄せられています。
役目を終えた昆虫や抜け殻を拾ってきてエサにする飼育員さん、それを食べて元気に生きるリスたち。どちらも命を無駄にしない感じが、素敵ですよね。
さて、神戸市立王子動物園(兵庫県神戸市)では、「リスと小鳥の森」を不定期にて公開中。リスを間近で観ることができるチャンスです! ぜひ、ホームページに掲示されている公開日カレンダーをチェックのうえ、お出かけください。
