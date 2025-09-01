田丸麻紀、長男が「全国10位」報告 「美しい涙を流す長男」ショット添え健闘たたえる
モデルで俳優の田丸麻紀（46）が9月1日までに自身のインスタグラムを更新。長男のフェンシングの全国大会出場の心境をつづった。
【写真】全国10位、「美しい涙を流す」田丸麻紀の長男
次男が撮影した自身のショットを公開しつつ、長男のフェンシングの全国大会を応援したことを報告。「本人的には思うところにまで もう1歩 届かなかった様子 親からしたら全国大会10位」「君！よく頑張った！！！といった感じです」とたたえた。
長男についてエールをつづり、「私は小学生の頃、全国で10位になれるもんなんて、どんなけ絞り出しても浮かばない」「（長男 本人は8位には滑り込みたいと願っていたようだが）」と振り返り。「去年より成長した姿がみれて 彼は ちゃんと ポジティブ更新しているように母は感じておるよ」とつづった。
一方、自身ついて「そんな私は毎年物忘れが激しくなったり、疲れが取れなかったり なんて事ない事で相方さんにイライラしたり」「全体的に後進していくばかり 笑笑」とし、「試合後 私の横で 美しい涙を流す長男」「むしろ こんなに情熱を捧げる ▼と出会えた君を羨ましくも思う」（▼＝フェンシング絵文字）と、子どもの成長を実感していた。
田丸は2012年9月に一般男性と結婚。14年8月に第1子長男、18年7月に第2子次男を出産した。
【写真】全国10位、「美しい涙を流す」田丸麻紀の長男
次男が撮影した自身のショットを公開しつつ、長男のフェンシングの全国大会を応援したことを報告。「本人的には思うところにまで もう1歩 届かなかった様子 親からしたら全国大会10位」「君！よく頑張った！！！といった感じです」とたたえた。
長男についてエールをつづり、「私は小学生の頃、全国で10位になれるもんなんて、どんなけ絞り出しても浮かばない」「（長男 本人は8位には滑り込みたいと願っていたようだが）」と振り返り。「去年より成長した姿がみれて 彼は ちゃんと ポジティブ更新しているように母は感じておるよ」とつづった。
田丸は2012年9月に一般男性と結婚。14年8月に第1子長男、18年7月に第2子次男を出産した。