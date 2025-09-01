普通のトップスより“この1枚”！【ZARA】大人のサマ見え♡「一癖シャツ」
着こなしを今っぽくサマ見えさせたいなら、シンプルなトップスよりも一癖あるアイテムをチョイスするのが正解かも。【ZARA（ザラ）】にはそんなニーズに応える、大人世代にも取り入れやすいデザインとトレンド感を両立できそうな一枚が揃っています。そこで今回は、サマ見えが狙えそうなZARAの「一癖シャツ」をご紹介。ワンツーコーデに頼りがちな今の季節こそ、トップスの力でおしゃれ度アップを狙って。
ステッチとドロストで差がつく白シャツ
【ZARA】「ステッチ入りポプリンシャツ」\6,290（税込）
シンプルな白シャツに飽きたら、ウエストのドローストリングやゴールドパーツが光る一枚を選んでみては。きゅっと絞ることでウエストにメリハリをつけつつ、さりげない個性をプラスできそう。コントラストのきいたステッチもさりげないアクセントに。コンシールボタン仕様で、すっきりとした大人の印象に仕上がるはず。
光沢感とディテールで魅せるサンドカラーのシャツ
【ZARA】「ゴールドボタン付き打ち合わせシャツ」\7,990（税込）
やわらかなサンドカラーが上品なロングスリーブシャツ。コンシールボタンを採用しミニマルに仕上げた前立てとは対照的に、ゴールドのスナップボタンを用いた打ち合わせデザインが存在感を放ちます。ほんのり光沢のある生地が、装いにさりげない華やぎを添える一枚です。
羽織りでも一枚でも映えるシワ加工シャツ
【ZARA】「オーバーサイズ セミシースルー フルイドシャツ」\6,290（税込）
軽やかな透け感と表情のあるシワ加工が、着こなしにニュアンスをプラス。大きめのパッチポケットや動くたびに揺れる裾のサイドスリットが、シンプルなコーデにも奥行きを演出します。ゆったりとした襟付きロングスリーブで、羽織りとしても一枚着としても活躍しそう。デコラティブなフロントボタンもポイントです。
ノットと艶感で無難見えを回避するサテンシャツ
【ZARA】「ノットサテンシャツ」\2,990（税込・セール価格）
ともすると地味見えしがちなニュアンス系カラーのシャツも、ウエストのノットデザインと艶やかなサテン生地で一気に華やぎ顔に。結び目が自然に腰位置を高く見せ、シンプルなボトムでも着映えするスタイルに導いてくれそうます。休日コーデの着こなしを軽やかにアップデートしてくれそう。
