おかもとまり、11年ぶりグラビアで美スタイル披露 「透明感あって素敵」「全てが最高ですね！」と反響
元ものまね芸人で現クリエイターのおかもとまり（35）が1日、自身のインスタグラムを更新し、ランジェリー姿を公開した。
【写真】35歳・おかもとまり、衝撃の“手ブラ”グラビア 大胆ランジェリーカットも
おかもとは「11年ぶりのグラビアです」と報告し、同日発売の『週刊プレイボーイ』に登場していることを告知。「週プレ電子写真集おかもとまり『35歳の透明感』はこちらからご購入を」と呼びかけ、インスタグラムのストーリーやハイライトで詳細を案内した。
公開された写真では、美しいスタイルと大人の雰囲気を漂わせるカットを披露。コメント欄には「綺麗で透明感あって素敵」「スタイル、 フェイス、 表情 、全てが最高ですね！」といった反響が寄せられている。
おかもとは、1989年12月13日生まれ、群馬県出身。「かわいすぎる女芸人」としてグラビアデビューし、広末涼子のモノマネで一世を風靡。現在は、子育てをしながら、SNSや講演会、絵本や映画制作などを中心にプロデュース業にも積極的に取り組んでいる。
