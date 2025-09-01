食楽web

『Randy's Donuts（ランディーズドーナツ）』といえば、1952年にアメリカ・ロサンゼルスで創業した老舗ドーナツ店。現在はアメリカ国内で30店舗以上、さらにメキシコやフィリピン、サウジアラビア、韓国とグローバルに展開中。いずれのお店も大人気を博しています。

今年5月15日には日本第1号店が代官山にグランドオープンし、現在も多くの時間帯で行列ができるなど大盛況が続いています。

今年5月にオープンした国内第1号店「渋谷代官山店」。目印はロスの本店と同じく、巨大なドーナツ型のサイン看板！

そして国内第2号店が、JR新宿駅構内のエキナカ商業施設『EATo LUMINE（イイトルミネ）』で今年9月下旬より営業を開始予定。

創業から長年に渡って受け継がれてきたオリジナルのレシピを元に、厳選素材とオリジナルドーナツ粉を使って毎日手作りするこだわりのドーナツは、常時30種類以上にもなる豊富なデザインとテイストを用意。

そこで今回は『ランディーズドーナツ』をよく知らない人のために、主力メニューの一部を紹介します。ぜひチェックしてみてください！

定番の美味しさ「クラシック」

(上から時計回りに）「グレイズドレイズド」（360円）、「ピンクスプリンクルズアイスケーキ」「チョコレイズド」（共に380円）

「クラシック」は定番の「グレイズド」や「シュガードーナツ」など、伝統的なドーナツにコーティングを施した最もシンプルなスタイルのドーナツ。甘すぎない素朴な味わいで、何度でも食べたくなる美味しさを備えています。

贅沢なトッピング「デラックス」

（上から時計回りに）「シナモンシュガーツイスト」「チョコロングジョン」「グレイズドオールドファッション」（すべて440円）

「デラックス」はチョコレートやナッツなどの贅沢なトッピングや、生地にフレーバーをブレンドするなど、定番ドーナツに甘さや食感のアクセントを加えて仕上げたメニュー。ドリンクと一緒に1個をじっくり味わいたいという人に最適なドーナツとなりそう！

ボリューミーで華やか「ファンシー」

「抹茶レイズド」（左）と「ストロベリージェリーフィールド」（共に480円）

「ファンシー」は「クラシック」よりもボリューム感があり、また視覚的も楽しめるデコレーションを施したドーナツ。「抹茶レイズド」と「ストロベリーフィールド」以外にも、多彩なラインナップが用意されています。

高級感のあるトッピングが魅力的「プレミアム」

（上から時計回りに）「スモアズレイズド」「ベアクロー」「ベーコンメープルロングジョン」（すべて550円）

「プレミアム」はチョコチップやクッキー、マシュマロやガナッシュなど、ユニークなトッピング＆フレーバーが用いられたネーミング通りの“プレミアム仕様”。

カリカリベーコンをトッピングした「ベーコンメープルロングジョン」や“クマの爪”をイメージした「ベアクロー」など、他にはないユニークなドーナツがそろっています。

まとめ

毎日手作り＆種類豊富なドーナツを販売[食楽web]

多彩なレギュラードーナツに加え、プチサイズのドーナツを複数個パッケージした「バラエティミックスセット」（4個入 620円など）や、イイトルミネ店限定ドーナツなども販売される予定です。

●DATA

ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店

オープン日：2025年9月下旬（予定）

店舗所在地：JR新宿駅 B1改札内『EATo LUMINE』西改札方面

展開商品：ドーナツ30種類以上（テイクアウトのみ）、その他Tシャツなど関連グッズも取扱

https://randysdonuts.jp/